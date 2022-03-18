Ушедший из России фастфуд может заменить турецкая сеть Chitir Chicken

Турецкая сеть фастфуда Chitir Chicken может заменить ушедшие из России рестораны быстрого питания. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Союза торговых центров Булата Шакирова.

Он отметил, что уже сейчас турецкая компания развивается в 17 странах мира. На первом этапе в России могут открыть 5-10 собственных ресторанов. В перспективе обсуждается возможность создания франшизы на 500-600 точек общепита.

На первом этапе открыть заведения Chitir Chicken планируют в городах-миллионниках: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Екатеринбурге и Самаре.

Шакиров добавил, что вопрос о поддержке турецкой компании готовы выносить на обсуждение в Минпромторге.