В России предложили продлить учебный год в школах на две недели
Владислав Гриб выступил с инициативой о создании в первые две недели июня "пятой четверти" для творческих занятий
19 апреля 2026, 12:57, ИА Амител
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил продлить учебный год для школьников на две недели — до середины июня — в формате творческих, внепредметных занятий. Об этом он сообщил ТАСС.
По мнению Гриба, трехмесячные летние каникулы в России оставляют пространство для оптимизации: первые две недели июня можно выделить под так называемую "пятую четверть" — время для творческих занятий, на которые не хватает часов в течение учебного года.
Замсекретаря ОП подчеркнул, что школьники сильно перегружены учебными заданиями, из‑за чего многие интересные и развивающие активности остаются вне расписания.
Гриб уточнил, что "пятая четверть" должна быть ориентирована не на оценки, а на раскрытие потенциала детей. В качестве примеров таких занятий он назвал робототехнику, художественное и музыкальное творчество — то есть любые креативные форматы.
При этом важно, чтобы труд педагогов достойно оплачивался. В перспективе, считает Гриб, на подобные занятия можно отвести не только две недели (до 15 июня), но и весь июнь.
Ранее сообщалось, что в этом году летние каникулы в российских школах продлятся 97 дней — с 27 мая по 31 августа. Такая продолжительность касается учеников 1–8‑х и 10‑х классов, расписание которых не зависит от сроков государственной итоговой аттестации.
12:59:36 19-04-2026
Творческих учителей недостаточно. И в целом творчества стала мало. Но творчества все равно хочется
16:00:39 19-04-2026
Гость (12:59:36 19-04-2026) Творческих учителей недостаточно. И в целом творчества стала... Для этого существуют творческие кружки, клубы и коллективы, которые ведут профессионалы. Отстаньте уже от школьных каникул!
20:33:19 19-04-2026
Гость (12:59:36 19-04-2026) Творческих учителей недостаточно. И в целом творчества стала...
Уж избавьте детей от таких творцов! Каждую неделю конкурсы какие-то невероятные! Администрация Октябрьского района реально заколебала с этими мероприятиями. Отстаньте от детей, им уже некогда учиться, а учителям учить!
20:37:58 19-04-2026
Гость (12:59:36 19-04-2026) Творческих учителей недостаточно. И в целом творчества стала...
Администрация Октябрьского района заколебала все школы с этим творчеством! Учиться некогда! Каждую неделю все конкурсы и конкурсы!
13:46:24 19-04-2026
Мужик реально сошел с ума.
15:06:34 19-04-2026
Наберут в Думу черт знает кого.
15:21:00 19-04-2026
У него нет детей, он не в курсе о существовании пришкольных лагерей для начальных классов, ремонтной бригады для остальных?
15:49:53 19-04-2026
творческие задания по теме даются при прохождении темы, а не после окончания школьного года
но детей летом нужно занимать. В советское время были походы многодневные на природу, экскурсии в другой город и проч, сажали деревья, проводили фестивали летние. Сейчас все забыто.
17:24:35 19-04-2026
Член общественной палаты, кто там? Вот есть в Барнауле, член общественной палаты, директор реабилитационного центра - толку 0.
11:39:45 20-04-2026
А может, таким активным законототворцам урезать отпуск наполовину? Энергии вагон, пусть руками поработает, общественно-полезным трудом занимается, благо, есть куда руки приложить, глядишь, голову проветрит - идеи нормальные посетят.
14:07:08 20-04-2026
Гость (11:39:45 20-04-2026) А может, таким активным законототворцам урезать отпуск напол... Замечательное предложение, а они там засыпают уже на своих заседаниях и жиреют!
15:27:01 20-04-2026
Гриб то ядовитый какой то
19:55:52 20-04-2026
Фамилия говорит что он употреблял когда говорил это
14:55:05 21-04-2026
Оставьте учителей и учеников в покое. Устали от ваших креативных идей. Воплощайте дома со свими детьми. Знаю одного ученика с нарциссическим расстройством личности, его брат гомосексуалист а их отец, государственный деятель, некогда ему мозгами думать о своих детях, уродует своим отношением, или отсутствием отношения этого.
Деятели вы - займитесь своими семьями и не лезьте в школы!!!!
19:37:57 21-04-2026
Вы б ещë 12 класс придумали... А не-не-не, пусть сразу 20, с первого года рождения в школу