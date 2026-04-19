В России предложили продлить учебный год в школах на две недели

Владислав Гриб выступил с инициативой о создании в первые две недели июня "пятой четверти" для творческих занятий

19 апреля 2026, 12:57, ИА Амител

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил продлить учебный год для школьников на две недели — до середины июня — в формате творческих, внепредметных занятий. Об этом он сообщил ТАСС.

По мнению Гриба, трехмесячные летние каникулы в России оставляют пространство для оптимизации: первые две недели июня можно выделить под так называемую "пятую четверть" — время для творческих занятий, на которые не хватает часов в течение учебного года.

Замсекретаря ОП подчеркнул, что школьники сильно перегружены учебными заданиями, из‑за чего многие интересные и развивающие активности остаются вне расписания.

Гриб уточнил, что "пятая четверть" должна быть ориентирована не на оценки, а на раскрытие потенциала детей. В качестве примеров таких занятий он назвал робототехнику, художественное и музыкальное творчество — то есть любые креативные форматы.

При этом важно, чтобы труд педагогов достойно оплачивался. В перспективе, считает Гриб, на подобные занятия можно отвести не только две недели (до 15 июня), но и весь июнь.

Ранее сообщалось, что в этом году летние каникулы в российских школах продлятся 97 дней — с 27 мая по 31 августа. Такая продолжительность касается учеников 1–8‑х и 10‑х классов, расписание которых не зависит от сроков государственной итоговой аттестации.