НОВОСТИОбщество

В России предложили продлить учебный год в школах на две недели

Владислав Гриб выступил с инициативой о создании в первые две недели июня "пятой четверти" для творческих занятий

19 апреля 2026, 12:57, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru
Школа / Фото: amic.ru

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил продлить учебный год для школьников на две недели — до середины июня — в формате творческих, внепредметных занятий. Об этом он сообщил ТАСС.

По мнению Гриба, трехмесячные летние каникулы в России оставляют пространство для оптимизации: первые две недели июня можно выделить под так называемую "пятую четверть" — время для творческих занятий, на которые не хватает часов в течение учебного года.

Замсекретаря ОП подчеркнул, что школьники сильно перегружены учебными заданиями, из‑за чего многие интересные и развивающие активности остаются вне расписания.

Гриб уточнил, что "пятая четверть" должна быть ориентирована не на оценки, а на раскрытие потенциала детей. В качестве примеров таких занятий он назвал робототехнику, художественное и музыкальное творчество — то есть любые креативные форматы.

При этом важно, чтобы труд педагогов достойно оплачивался. В перспективе, считает Гриб, на подобные занятия можно отвести не только две недели (до 15 июня), но и весь июнь.

Ранее сообщалось, что в этом году летние каникулы в российских школах продлятся 97 дней — с 27 мая по 31 августа. Такая продолжительность касается учеников 1–8‑х и 10‑х классов, расписание которых не зависит от сроков государственной итоговой аттестации.

Семья / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

"Новые люди" предложили ввести удаленку для родителей школьников в период каникул

Соответствующее предложение партия направила в Министерство труда
НОВОСТИОбщество

школы Учителя

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

12:59:36 19-04-2026

Творческих учителей недостаточно. И в целом творчества стала мало. Но творчества все равно хочется

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья

16:00:39 19-04-2026

Гость (12:59:36 19-04-2026) Творческих учителей недостаточно. И в целом творчества стала... Для этого существуют творческие кружки, клубы и коллективы, которые ведут профессионалы. Отстаньте уже от школьных каникул!

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:33:19 19-04-2026

Гость (12:59:36 19-04-2026) Творческих учителей недостаточно. И в целом творчества стала...
Уж избавьте детей от таких творцов! Каждую неделю конкурсы какие-то невероятные! Администрация Октябрьского района реально заколебала с этими мероприятиями. Отстаньте от детей, им уже некогда учиться, а учителям учить!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:37:58 19-04-2026

Гость (12:59:36 19-04-2026) Творческих учителей недостаточно. И в целом творчества стала...
Администрация Октябрьского района заколебала все школы с этим творчеством! Учиться некогда! Каждую неделю все конкурсы и конкурсы!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:46:24 19-04-2026

Мужик реально сошел с ума.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:06:34 19-04-2026

Наберут в Думу черт знает кого.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

15:21:00 19-04-2026

У него нет детей, он не в курсе о существовании пришкольных лагерей для начальных классов, ремонтной бригады для остальных?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:49:53 19-04-2026

творческие задания по теме даются при прохождении темы, а не после окончания школьного года
но детей летом нужно занимать. В советское время были походы многодневные на природу, экскурсии в другой город и проч, сажали деревья, проводили фестивали летние. Сейчас все забыто.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:24:35 19-04-2026

Член общественной палаты, кто там? Вот есть в Барнауле, член общественной палаты, директор реабилитационного центра - толку 0.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:45 20-04-2026

А может, таким активным законототворцам урезать отпуск наполовину? Энергии вагон, пусть руками поработает, общественно-полезным трудом занимается, благо, есть куда руки приложить, глядишь, голову проветрит - идеи нормальные посетят.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:07:08 20-04-2026

Гость (11:39:45 20-04-2026) А может, таким активным законототворцам урезать отпуск напол... Замечательное предложение, а они там засыпают уже на своих заседаниях и жиреют!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:27:01 20-04-2026

Гриб то ядовитый какой то

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:55:52 20-04-2026

Фамилия говорит что он употреблял когда говорил это

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Елена

14:55:05 21-04-2026

Оставьте учителей и учеников в покое. Устали от ваших креативных идей. Воплощайте дома со свими детьми. Знаю одного ученика с нарциссическим расстройством личности, его брат гомосексуалист а их отец, государственный деятель, некогда ему мозгами думать о своих детях, уродует своим отношением, или отсутствием отношения этого.
Деятели вы - займитесь своими семьями и не лезьте в школы!!!!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
никто

19:37:57 21-04-2026

Вы б ещë 12 класс придумали... А не-не-не, пусть сразу 20, с первого года рождения в школу

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров