В Алтайском крае мобилизовали медиков

Частичная мобилизация коснулась и работающих в Алтайском крае медиков, рассказал «Банкфаксу» руководитель регионального отделения ОНФ Сергей Войтюк.

«Есть, я знаю, мобилизованные из региона», — отметил Войтюк.

Он подчеркнул, что пока в регионе никто из медработников не обращался к общественникам с жалобами на решение о призыве. Напомним, накануне в Барнауле открыли центр содействия ошибочно мобилизованным.

Глава реготделения ОНФ напомнил, что в отношении медиков действуют те же основания для отсрочки, что и для всех остальных граждан. При этом уточнил, что сейчас на федеральном уровне прорабатывается вопрос о бронировании по сельским врачам.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в ходе онлайн-форума отметил, что вопрос по мобилизации медиков не относится к компетенции Минздрава.

Также Попов указал, что в регионе есть дефицит врачей и средних медицинских работников, однако этот вопрос решается. В частности, первостепенная задача — укомплектование участковыми врачами, терапевтами и педиатрами сельских и городских поликлиник.