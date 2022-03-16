В Алтайском крае ожидается нашествие клещей

В этом году в Алтайском крае прогнозируют нашествие клещей. Как сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора, пока в регионе не зарегистрировано ни одного случая присасывания клещей.

Ежегодно насекомые просыпаются в конце марта — начале апреля в предгорьях и южной лесостепи: в окрестностях Бийска и Рубцовска, в Чарышском, Алтайском, Солонешенском, Краснощековском, Советском, Смоленском рейоне и других.

Традиционно в медучреждения края за сезон обращается около 10 тысяч пострадавших от клещей. В прошлом году таких обращений было 9,8 тысячи, в том числе 2,7 тысячи детей до 17 лет. При обследовании клещей в 3,2% случаев специалисты выявили вирус клещевого энцефалита, а в 12,4% - клещевого боррелиоза.

В связи с этим в ведомстве призывают ставить прививки от клеща — сейчас жители региона могут пройти вакцинацию по экстренному протоколу.