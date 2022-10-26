В Алтайском крае умерла мать пятерых детей, которая пострадала при пожаре

Мать пятерых детей, которая получила ожоги при пожаре в селе Карамышево Змеиногорского района, скончалась в больнице. Как сообщает «Толк», об этом рассказали люди из ближайшего окружения семьи.

Со слов сельчан, у женщины диагностировали ожоги 90% поверхности тела. Известно, что ей удалось вытащить детей из горящего жилища, однако самостоятельно она выйти не смогла — на нее обвалилась крыша.

26 октября многодетную мать похоронили — в последний путь ее провожало множество людей. Пятеро детей же теперь остались без мамы и дома. Сейчас знакомые семьи ведут сбор помощи. Им нужны деньги, одежда, а младшей пятимесячной девочке — смесь. Родственники пока не могут оформить выплаты на детей, поскольку на пожаре были уничтожены документы.

девочка, 14 лет — рост 169 см;

мальчик, 12 лет — рост 147 см;

девочка, 9 лет — рост 122 см;

мальчик, 7 лет — рост 120 см;

девочка, 5 месяцев — рост 65 см.

Связаться с матерью погибшей Оксаной Ивановой можно по номеру: +7 961-995-67-16.