В алтайском СК рассказали, сколько чиновников привлекли к ответственности в 2021 и 2022 годах

В Алтайском крае за полтора года уголовные дела возбудили в отношении 60 высокопоставленных лиц. Об этом «МК на Алтае» рассказал замглавы второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СК Дмитрий Болдаков.

Напомним, второй отдел специализируется на крупных коррупционных, экономических делах, в том числе в отношении чиновников и депутатов.

«За январь — июнь 2022 года мы направили в суд уголовные дела против 17 должностных лиц, а за 2021 год — в отношении 43 лиц», — сообщил Болдаков.

К примеру, одно из резонансных дел касается бывшего депутата АКЗС Николая Бушкова, который получил в аренду лесной участок для заготовки древесины в Тальменском районе, где «решил вести незаконную рубку леса в объёме выше положенного». Как уточнил Болдаков, экс-депутат не признал свою вину.

«Громкой стала история, связанная с бывшим главой Октябрьского района Барнаула Андреем Овсянниковым. Экс-чиновнику вменяют присвоение и растрату, а также крупное мошенничество. По всем этим фактам Овсянников признал вину», — добавил замглавы второго отдела.

В июне 2022 года в суд направили второе уголовное дело в отношении бывшего председателя спорткомитета Барнаула Алексея Каретникова. Напомним, по первому делу его уже признали виновным за присвоение, растрату и взятку.