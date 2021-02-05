Экс-главу Октябрьского района Барнаула арестовали на два месяца
Андрея Овсянникова подозревают в мошенничестве и растрате денежных средств
Суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении под арест экс-главы Октябрьского района краевой столицы Андрея Овсянникова. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Мера пресечения определена на два месяца.
Напомним, 10 ноября глава Октябрьского района Вячеслав Новиков покинул пост по собственному желанию. С 19 октября в связи с больничным Новикова обязанности главы района исполнял Овсянников, который после отставки чиновника был назначен на его должность.
С 21 января 2021 года он освобожден от занимаемого поста с формулировкой "по собственному желанию".
4 февраля появилась информация, что бывшего чиновника задержали. Против него возбудили уголовное дело по факту мошенничества и растраты денежных средств в крупном размере.
Следователи выяснили, что Овсянников, будучи главой Лебяжинской сельской администрации, вместе с сообщником изготовил фиктивные договоры подряда с организациями на проведение работ, которые фактически не осуществлялись. В результате из бюджета похитили более 600 тысяч рублей.
Андрей Овсянников окончил Барнаульский строительный колледж, а позднее – Алтайский государственный аграрный университет. После службы в армии работал в "Автодорстрое", "Барнаулавтодоре" и руководил МУП "Дорожник-1".
В 2016 году стал главой Лебяжинской сельской администрации Центрального района краевой столицы, в декабре 2017-го – главой Троицкого района. Женат, воспитывает двоих детей.