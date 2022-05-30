В АлтГПУ собрали тонну гуманитарной помощи детям из ДНР и ЛНР

Этой весной АлтГПУ организовал сбор гуманитарной помощи детям Донецкой и Луганской народных республик. За апрель и май удалось собрать посылки на 1010 килограммов. Ценный груз был передан в Алтайское краевое отделение «Российский детский фонд», который отправил его в один из пунктов сбора гуманитарной помощи в Ростов-на-Дону. Оттуда посылки доставили детям Донбасса и Луганска.

Первыми на призыв о помощи откликнулись преподаватели и студенты педуниверситета. В бережно упакованных коробках и пакетах они передавали сладости для детей, канцелярские принадлежности, игрушки, книги.

«Как только увидела объявление в группе педуниверситета о сборе гуманитарной помощи, сразу после пар побежала по магазинам. Первым делом зашла в канцелярские товары, старалась выбрать всё самое яркое, качественное — альбомы, краски, карандаши, фломастеры, красивые точилки, необычные ластики — для ребят, детство которых опалено войной», — рассказала одна из студенток АлтГПУ, участница акции.

Организационную помощь оказал студенческий спасательный отряд АлтГПУ «Олимп безопасности». Студенты принимали посылки на пункте сбора, организованном на территории АлтГПУ, сортировали, упаковывали и загружали ценный груз.

Кроме АлтГПУ, акцию поддержали другие вузы города Барнаула и общественные организации. На пункт сбора гуманитарной помощи подарки и угощения для детей ДНР и ЛНР приносили сотрудники и студенты Финансового университета, Барнаульского юридического института, РАНХиГС, участники клуба байкеров «Ночные волки», учителя и школьники гимназии № 27.