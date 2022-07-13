В Барнауле 13 июля приостановят работу светофора у ТРЦ «Огни»
Ограничение будет действовать два часа
13 июля 2022, 09:40, Никита Черников
В Барнауле 13 июля на пешеходном переходе по ул. Антона Петрова в районе ТРЦ «Огни"отключат светофор, сообщили в мэрии.
Ограничение будет действовать два часа — с 14:00 до 16:00.
«Причина приостановки работы — плановый ремонт электросетей», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на ул. Западной 10-й временно запретят парковку. Ограничение будет действовать с 18 июля по 30 сентября на участке от ул. Эмилии Алексеевой до ул. Титова.
До конца июля, августа и сентября. Движение транспорта перекроют на трёх участках улиц в Барнауле
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