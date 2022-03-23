В Барнауле изменился маршрут автобуса №1

В Барнауле в тестовом режиме с 23 марта по 20 июня изменили маршрут автобуса № 1. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Схема движения по маршруту «Спартак-2» — Барнаульский зоопарк будет осуществляться следующим образом:

ул. Большая Олонская, ул. Мамонтова, пл. им. В.Н. Баварина, пр. Ленина, ул. Петра Сухова, ул. Малахова, ул. Эмилии Алексеевой, ул. Попова, ул. Гущина, ул. Кавалерийская, ул. Юрина, ул. Солнечная Поляна, ул. Взлётная, ул. Сергея Ускова, ул. Балтийская, без заезда на улицу Энтузиастов.

Обслуживать маршрут будут 10 автобусов с интервалами движения 14 минут в пиковое время и 28 минут — в межпиковое.