В Барнауле коммунальщики обрабатывают скользкие дороги

В Барнауле коммунальщики обрабатывают дороги и тротуары противогололёдными материалами. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В ночь на 1 октября на дежурстве были 25 единиц зимней техники. Особое внимание уделялось мостам, перекрёсткам, спускам и подъёмам.

«1 октября на дежурство заступили 64 единицы техники. В течение дня дорожники при необходимости проведут механизированную посыпку реагентами проезжих частей. На дорогах также работают 112 дорожных рабочих. Они ведут посыпку песком остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам, лестничных маршей», — сказано в сообщении.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и аккуратными.