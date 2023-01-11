В Барнауле объяснили, почему не вывозят снег и на что делают упор при очистке дорог
Иногда на вывоз снега с протяжённой улицы уходит не одна ночь
11 января 2023, 13:39, ИА Амител
В Барнауле продолжают очищать дороги от наледи и снега после разыгравшейся в течение нескольких дней непогоды, сообщает мэрия.
Руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин рассказал, что во время снегопадов в первой декаде января максимальный упор делали на «оперативную обработку реагентами и расчистку проезжих частей от снега».
«Снег складировался в валы на обочинах, обеспечить его сиюминутный вывоз во всём городе невозможно», — подчеркнул он.
Сейчас, когда наступила морозная бесснежная погода, помимо борьбы с гололёдом на тротуарах, рабочие стараются освободить обочины дорог от снежных валов.
«В первую очередь работы ведутся по маршрутам общественного транспорта. Иногда на вывоз снега с протяжённой улицы уходит не одна ночь, а в дневную смену ведётся «доработка» по вывозу куч с остановок, пешеходных переходов, остановочных карманов», — отметил Курышин.
Комментарии 10