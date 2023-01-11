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В Барнауле объяснили, почему не вывозят снег и на что делают упор при очистке дорог

Иногда на вывоз снега с протяжённой улицы уходит не одна ночь

11 января 2023, 13:39, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В Барнауле продолжают очищать дороги от наледи и снега после разыгравшейся в течение нескольких дней непогоды, сообщает мэрия.

Руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин рассказал, что во время снегопадов в первой декаде января максимальный упор делали на «оперативную обработку реагентами и расчистку проезжих частей от снега».

«Снег складировался в валы на обочинах, обеспечить его сиюминутный вывоз во всём городе невозможно», — подчеркнул он.

Сейчас, когда наступила морозная бесснежная погода, помимо борьбы с гололёдом на тротуарах, рабочие стараются освободить обочины дорог от снежных валов.

«В первую очередь работы ведутся по маршрутам общественного транспорта. Иногда на вывоз снега с протяжённой улицы уходит не одна ночь, а в дневную смену ведётся «доработка» по вывозу куч с остановок, пешеходных переходов, остановочных карманов», — отметил Курышин.

 

Комментарии 10

  • так ка были выходные и праздничные - за них нужно было оплачивать в двойном размере
    11 января, Гость   Ответить
  • Пральна. Как там мэр в соседнем городе Н как-то сказал - а чего его вывозить, он весной растает) Или еще лучше - помните, на Ленина как-то порылись коммунальщики, а потом кто-то из высокого начальства предложил положить там "белый асфальт"? Так надо просто этот снег вывезти туда, где асфальта нет, и укатать - будет тот самый белый асфальт жыж. Не благодарите)
    11 января, Гость   Ответить
  • А губернатор сказал шо все малацы и дорожники тоже. Чё вы спорить?
    11 января, Гость   Ответить
  • мы не спорим - все маладцы)
    11 января, Гость   Ответить
  • Обратите внимание на тротуары. Некоторые улицы- сплошной каток. Кто отвечает за очистку от наледи тротуаров?
    11 января, Гость   Ответить
  • Возможно, в центре и очищают от наледи, а на окраинах....На кого и кому можно жаловаться ,кто в городе отвечает за очистку улиц и дорог от наледи?
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, а разве дорожникам не выдают премии?
    11 января, Гость   Ответить
  • Только от администрации края, города вывозили, и дороги чистили ,а спальный район не убирали, людей уже совсем за идиотов считают.
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, вы вспомните прошлогодний дождь среди зимы и сколько все катались по замёрзжим буграм. В этом году дорожники мигом убрались на проезжей части - молодцы! А вывозить - реально не быстрый процесс. И если они будут это делать днём, закрывая половину дороги, вы же сами и будете исходить на @овно стоя в 10-бальных пробках.
    11 января, Гость   Ответить
  • Что за новаторский способ решения коммунальных задач появился?! "Объяснили" называется этот мало затратный способ. Кто его придумал?
    11 января, Гость   Ответить
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