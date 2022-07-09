В Барнауле пропал пенсионер в черном пиджаке
Мужчина ушел из дома 7 июля и его местоположение до сих пор неизвестно
9 июля 2022, 19:05, Илья Звягинцев
В Барнауле пропал пенсионер в черном пиджаке. Об этом рассказали поисковики отряда «Лиза Алерт».
Приметы: рост: 180 см.
Телосложение: xудощавое.
Цвет глаз: серо-голубые.
Волосы: седые.
Был одет: чёрный пиджак, серые брюки, чёрные ботинки.
Отмечается, что 71-летний мужчина ушел из дома и до сих пор его местоположение неизвестно.
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