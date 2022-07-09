В Барнауле пропал пенсионер в черном пиджаке. Об этом рассказали поисковики отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост: 180 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: серо-голубые.

Волосы: седые.

Был одет: чёрный пиджак, серые брюки, чёрные ботинки.

Отмечается, что 71-летний мужчина ушел из дома и до сих пор его местоположение неизвестно.