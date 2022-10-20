В Барнауле уволенную из полиции мошенницу осудили за хищение 188 млн рублей у втянутых в пирамиду

В Алтайском крае бывшую сотрудницу полиции Елену Бердникову, организовавшую финансовую пирамиду, признали виновной в мошенничестве, сообщает региональный СК.

Напомним, с 2016 по 2020 год Бердникова представлялась риелтором и под предлогом инвестиций в строящееся жильё выманивала у людей деньги, в том числе у своих коллег. Из полиции женщину уволили в 2018 году.

«Привлекала денежные средства граждан по типу финансовой пирамиды. Подыскивала лиц из числа своих друзей и знакомых, убеждая заключать в банках кредитные договоры с последующей передачей денег в её распоряжение. Для придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, а также для демонстрации исполнения взятых на себя обязательств Бердникова выплачивала в течение непродолжительного времени проценты за пользование заёмными средствами», — рассказали в ведомстве.

В итоге за несколько лет от действий мошенницы пострадали 154 человека, при этом сумма похищенных денег составила более 188 млн рублей.

Бердникова вину не признала, утверждая, что занималась легальной деятельностью по привлечению инвестиций для покупки недвижимости совместно с неким жителем соседнего региона. Однако следователи выяснили, что её партнёр — выдуманный персонаж.

Суд отправил жительницу Барнаула на пять лет в колонию общего режима за «мошенничество в особо крупном размере».