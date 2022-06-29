В Барнауле за миллион рублей продают диск с автографом Юрия Шатунова

На четвёртый день после смерти Юрия Шатунова в барнаульском сегменте Avito появилось объявление о продаже бэушного компакт-диска с саунд-треком к фильму «Ласковый май» с автографом певца на обложке.

Подпись артиста предлагают купить за миллион рублей. Продавец географически располагается в Ленинском районе столицы Алтайского края.

На этом же сайте можно найти ещё несколько аналогичных объявлений о продаже автографов Юрия Шатунова. Цены разнятся. Так, в Костроме продают фотографию, купленную на концерте, на фото расписался сам певец. За автограф просят тысячу рублей.

В Свердловской области подпись на билете предлагают приобрести за 10 тыс. рублей. В новой Москве подпись на листе бумаги, сделанную на концерте в Оренбурге, продают за две тысячи. А в Ульяновской области автограф на диске выставили за 100 тыс. рублей.

Сельчанин из Каменки Новосибирской области выложил на сайт фото диска с автографом артиста. Просит, как и барнаулец, миллион. Омич за подпись на плакате хочет получить три тысячи.

А в Нижнем Новгороде у кого-то даже сохранилась аудиокассета с автографом Шатунова. Её предлагают приобрести за две тысячи. В Кировской области за полмиллиона выставили совсем уже раритетный артефакт — оригинальное фото Юрия и автографы его и Андрея Разина, сделанные ещё в 1989 году на концерте.