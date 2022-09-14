С навесами и лавочками: в Барнауле завершили благоустройство участка набережной Оби

В Барнауле завершили благоустройство участка набережной Оби. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, ремонт провели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» — на работы выделили 16,4 млн рублей.

К работам подрядная организация «СК Город» приступила в середине мая. За лето рабочие отремонтировали и благоустроили опорную стенку, замостили центральную прогулочную аллею с помощью плитки и асфальтобетона — площадь отремонтированного участка составила более трех тысяч «квадратов», установили 22 урны. Также на набережной появились солнцезащитные навесы, скамейки и лежаки для отдыха. Освещать зону будет цепочка из 38 фонарей.

На северном входе и на южной границе участка оборудовали три велопарковки. В зеленой зоне высадили 18 деревьев — ивы, яблони, клены и липы. Изюминкой набережной стали красивые часы на опоре, расположенные в районе выхода к троллейбусному кольцу.

Отмечается, что новая часть набережной выполнена в едином стиле с ранее отремонтированной частью — разницу между ними не заметишь. При работах учли все положительные моменты первого этапа благоустройства набережной.