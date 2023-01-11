В барнаульской мэрии объяснили, почему с улиц не сразу вывозят горы снега

В дни снегопадов рабочие сделали упор на расчистку дорог, а сейчас занимаются вывозом осадков. Однако вывезти их все за раз не выйдет

11 января 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В Барнауле продолжают вывозить огромные кучи снега, однако сделать это быстро не получится. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, во время снегопадов рабочие «Автодорстроя» делали упор на расчистку проезжих частей и складировали осадки в валы на обочинах — вывезти их все за раз не получится.

Как объяснил руководитель организации Андрей Курышин, сейчас в городе установилась морозная и бесснежная погода и дорожники стараются освободить обочины дорог от накопившегося снега. В первую очередь эту работу проводят на улицах, по которым проходят маршруты городского транспорта.

«Иногда на вывоз снега с протяжённой улицы уходит не одна ночь. В дневную смену ведётся „доработка“ по вывозу куч с пешеходных переходов, остановок и остановочных карманов», — объяснил Курышин.

Он отметил, что бригада по вывозу снега формируется из довольно большого количества техники. В неё входят экипаж снегопогрузчика, от одного до двух грейдеров, трактор со щёткой, коммунальная машина и в среднем до семи самосвалов.