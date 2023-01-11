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В барнаульской мэрии объяснили, почему с улиц не сразу вывозят горы снега

В дни снегопадов рабочие сделали упор на расчистку дорог, а сейчас занимаются вывозом осадков. Однако вывезти их все за раз не выйдет

11 января 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула
Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В Барнауле продолжают вывозить огромные кучи снега, однако сделать это быстро не получится. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, во время снегопадов рабочие «Автодорстроя» делали упор на расчистку проезжих частей и складировали осадки в валы на обочинах — вывезти их все за раз не получится.

Как объяснил руководитель организации Андрей Курышин, сейчас в городе установилась морозная и бесснежная погода и дорожники стараются освободить обочины дорог от накопившегося снега. В первую очередь эту работу проводят на улицах, по которым проходят маршруты городского транспорта. 

«Иногда на вывоз снега с протяжённой улицы уходит не одна ночь. В дневную смену ведётся „доработка“ по вывозу куч с пешеходных переходов, остановок и остановочных карманов», — объяснил Курышин.

Он отметил, что бригада по вывозу снега формируется из довольно большого количества техники. В неё входят экипаж снегопогрузчика, от одного до двух грейдеров, трактор со щёткой, коммунальная машина и в среднем до семи самосвалов.

Комментарии 2

  • На Фомина снег за всю зиму ни разу не увозили, сделали большие завалы, из дома проблема выйти. Звонили и в администрацию и в Дэу, а воз и ныне там. Дети до школы идут с большим риском попасть под машину.
    12 января, Гость   Ответить
  • Почему не обозначают "валы" снега и отдельные "кучи" снега на проезжей части улиц в ночное время??? Ночью освещение улиц плохое в Барнауле. Дальний свет фар не включишь из-за встречных авто. Белую снежно-ледяную "кучу" на фоне белой дороги заблаговременно не увидишь, а увидить можно только когда эта "куча" попала в свет ближних фар - это 6 - 10 м. Почему только когда чистят снег на улицах прилегающих к АДМИНИСТРАЦИИ Барнаула, "кучи" снега-льда обозначают полосатыми конусами?
    12 января, Гость   Ответить
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