В бикини и с макияжем. Как спортсменка из Барнаула создала новый тренд в женской рыбалке

На крючок Ирины Артемьевой попались Рудольф Георгиевич, Игорь Петрович, Дмитрий Александрович, Иннокентий, Тимофей, Самуил, Эдуард и многие-многие другие. И речь идёт не о мужчинах, а о рыбах, у которых просто не было шансов уйти от алтайского рыболова-спортсмена. Девушка в пух и прах разбивает стереотип о том, что рыбалка — исключительно мужское увлечение. Она задала новый тренд красивой рыболовной ловли, в которой нет места пьянкам, зато есть маникюр, причёски и купальники. И у Ирины уже появились последовательницы.

Пять лет на рыбалке

В прошлом многократная победительница первенства России по лёгкой атлетике в дисциплине спринт Ирина Артемьева увлеклась рыбалкой сравнительно недавно. Первый раз спиннинг она закинула пять лет назад, когда попала с мужем на рыбалку. С ним девушка уже рассталась, а вот с новым хобби — уже не смогла. И теперь она занимается этим профессионально.

Ирина — победительница региональных и сибирских чемпионатов по зимней рыбалке. А в прошлом году она стала пятой на всероссийском женском кубке по ловле на мормышку со льда. Здесь же она выполнила норматив кандидата в мастера спорта. И хрупкую барнаульскую девушку не пугают ни лютые морозы, ни пронизывающий ветер, она настойчиво идёт к своей цели.

«Рыболовный спорт приносит массу ярких эмоций от соперничества с такими же увлечёнными рыбалкой людьми. Моя цель — стать мастером спорта России. Мне остался всего один шаг и к нему я очень готовлюсь», — говорит Ирина.

У Ирины свой бизнес, но с пятницы по воскресенье она проводит время на реках и озёрах. В социальных сетях она демонстрирует, насколько красивой может быть женская рыбалка: с маникюром, педикюром, причёской и в купальнике.

«Многие интересуются, на каком море я отдыхала. Отвечаю: никаких секретов нет, просто я живу на реке. Сезон открываю с рыбалки на карасей — сразу, как только растает лёд. За большой рыбой с середины июля до конца сентября езжу на Обь. Кстати, самый хороший клёв в районе Камня-на-Оби», — рассказывает Ирина.

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Своим личным примером она заразила многих. А три года назад по инициативе Артемьевой появилась Женская ассоциация рыбачек Алтая, а сокращённо — ЖАРА 22. Принимают в неё только представительниц прекрасного пола, которые, как и Ирина, увлечены этим хобби. Никаких членских взносов и соревнований здесь нет. Зато на рыбалке девушки обязательно соблюдают дресс-код. Для этого они специально заказали футболки, на спине у каждой указана фамилия. Но рыбачат девчата не только в них.

«Мы же девочки и любим красиво одеваться не только в обычной жизни, но и на рыбалке. Маникюр и педикюр обязательно. На рыбалку берём по три-пять купальников. Ещё одно из наших правил — давать рыбам необычные имена», — рассказывает Ирина.

Ирина Сазановна

Кстати, саму рыбачку подруги называют Ирина Сазановна. Прозвище к ней приклеилось несколько лет назад, когда она поймала своего первого сазана. Это любимая рыба Ирины. Самый большой улов девушки — Константин, весом 7480 граммов.

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«Сазан может клюнуть в любое время суток. Его нужно долго кормить и долго ждать. Он может клевать раз в два дня, а может быть и четыре-пять поклёвок за день. Его трудно поймать, а когда тащишь, он активно сопротивляется. Они очень умные. Когда вываживаешь этого „крокодила“, трясутся руки и ноги, появляется одышка. Столько адреналина! Это самые потрясающие эмоции!» — рассказывает Ирина.

На рыбалке они варят уху, делают из улова хе и чушь, жарят на сковороде и даже коптят. Но настоящие рыбаки, как говорит девушка, домой рыбу не везут. Чаще всего свой богатый улов Ирина раздаёт родственникам и знакомым, которые с нетерпением ждут её с рыбалки.

Если клёва нет, девушки устраивают танцы, весёлые фотосессии и даже встают на голову. Ирина говорит, что так и рыбалка проходит веселее, и рыба начинает клевать. Без юмора в этой жизни не проживёшь, считает Ирина, но при этом подчёркивает, что на самом деле рыбалка для неё — это серьёзная работа. Нужно успеть сварить кашу, налепить из неё кучу шаров, постоянно ими закармливать рыбу и перезакидывать снасти.

«Мы рыбачим по-настоящему. Иногда на сон остаётся всего два-три часа. Но рыбалка даёт возможность мне перезагрузиться, отдохнуть от городской суеты. И этот кайф, когда загибает фидер, ты почти на лету хватаешь свою долгожданную поклёвку, выматываешь и доводишь до подсака, ни с чем не сравнить!» — рассказывает с упоением Ирина (и мне уже хочется поехать на рыбалку вместе с ней).

Секреты профессионала

Сейчас на девушку равняются многие опытные рыбаки среди мужчин и даже просят дать мастер-класс по рыбной ловле. Зачастую, когда не клюёт вообще ни у кого, Ирина умудряется вытащить очередного Игоря Петровича под пять килограммов. Девушка не жадничает и всегда делится своими секретами.

«За деньги я мастер-классы не провожу, но если рыбаки по соседству спрашивают, почему у меня клюёт, я в первую очередь прошу показать снасти. Снасти и то, как они связаны, — одна из главных составляющих успеха. Очень важна длина поводка. На леща он должен начинаться от 40 сантиметров. Но в каждом конкретном случае и в зависимости от водоёма можно удлиняться до 1,2 метра. На сазана длина поводка не должна превышать 15 сантиметров от кормушки», — рассказывает Ирина.

Большое значение играют толщина лески, разнообразие приманок и крючки. Например, ловить сазана девушка рекомендует карповыми крючками. Играет свою роль прикормка и даже её вкус. На тёплой воде работают одни ароматизаторы, на холодной — совсем другие, отмечает Ирина.

«По тёплой воде нужно работать на сладких ароматизаторах, таких как ваниль, клубника, печенюшки, тути-фрути. По холодной воде нужно использовать прикормку с острыми запахами, например, чеснок или различные специи», — делится секретами рыбачка.