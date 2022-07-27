В Бийске запустили бесплатное такси для ветеранов ВОВ

Бесплатное такси для ветеранов Великой Отечественной войны запустили в Бийске, а также Бийском и Солтонском районах. Как сообщает пресс-служба Минсоцзащиты Алтайского края, для каждого участника ВОВ просубсидированы поездки на три тысячи рублей.

Программа работает с 1 июля 2022 года — по данным на 26 июля бесплатным такси воспользовались три ветерана, которые совершили девять поездок.

«Доставка до нужных мест стала комфортной, несмотря на ремонт дорог. Провезли по таким улицам, где я даже не был, это было интересно!», — отметил участник Великой Отечественной войны Василий Григорьевич Толмачев.

В ведомстве подчеркнули, что такси для ветеранов будет работать по меньшей мере до конца 2022 года.