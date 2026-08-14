"Это реально наркотик". Почему падел так быстро становится популярным на Алтае

В Барнауле прошел второй официальный турнир ФПР, впервые собравший полные мужскую и женскую сетки, а теперь для игроков запускают регулярные лиги

14 августа 2026, 09:15, Вячеслав Кондаков

Падел-центр "Чемпион" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Еще в середине июля падел оставался для Алтайского края непопулярным видом спорта. В регионе уже работает федерация, прошли соревнования, а мужская и женская сборные выступили на Кубке России. И вот в Барнауле открыли крупную площадку на четыре корта, которые сделали на базе теннисного клуба "Чемпион". На новых кортах провели официальный турнир серии Федерации падела России, причем удалось собрать полные сетки как среди мужчин, так и среди женщин. Игроков становится больше, а следующим шагом должны стать постоянные лиги, где участники смогут регулярно соревноваться с соперниками своего уровня. О том, почему падел так быстро затягивает новичков и куда дальше пойдет этот вид спорта в регионе, amic.ru рассказал руководитель федерации падела Алтайского края Павел Васильев.

Впервые собрали полные сетки

На первых соревнованиях в Алтайском крае участвовали около 12 мужских и четырех женских пар. На открытом кубке число участников выросло до 15 мужских и восьми женских пар. Теперь регион сделал еще один шаг. В Барнауле прошел второй официальный турнир серии ФПР. На соревнования приехали спортсмены из других сибирских регионов, в том числе из Новосибирска и Кемерова.

Главным результатом организаторы называют не сам факт проведения турнира, а его наполняемость. Впервые удалось полностью закрыть мужскую сетку – 16 пар. Кроме того, впервые полную сетку собрали женщины на турнире категории ФПР 100.

"Народу стало больше ходить – это факт. Первый раз мы набрали полные сетки. До этого женскую сетку на "сотку" собрать не могли. Это реально наркотик", – рассказал Васильев.

В федерации считают это одним из показателей того, что падел постепенно выходит за пределы небольшого сообщества энтузиастов.

Игроков разделят по лигам

Следующий этап – запуск регулярных лиг по принципу, знакомому по футболу. Игроков хотят разделить по уровню подготовки. Участники будут постоянно проводить матчи внутри своей группы, а лучшие смогут переходить выше. По словам Васильева, первые две лиги уже сформированы.

"Ты играешь в лиге и растешь. Понимаешь, для чего ходишь тренироваться. Занял первое место в третьей лиге – вышел во вторую. То есть рост понятен", – объясняет он.

В перспективе таких дивизионов может стать значительно больше. Каждая лига объединит игроков примерно одного уровня, благодаря чему новичку не придется сразу выходить против человека с серьезным опытом. Для падела такая система особенно важна. Васильев считает, что тренировок самих по себе недостаточно: настоящее увлечение игрой часто появляется именно после первого турнира.

"Нужно один раз почувствовать этот кайф"

Еще во время первого интервью Павел Васильев говорил, что падел редко раскрывается человеку после одного занятия. Обычно необходимо несколько тренировок, чтобы освоить удары, движение по площадке и игру со стеклом. А затем появляется желание возвращаться на корт снова. Сейчас он выражается еще эмоциональнее.

"На самом деле это реально наркотик. Нужно не просто прийти поиграть, а дойти до турнира: набрать базовый уровень и сыграть. И тогда ты понимаешь этот кайф соперничества, когда напротив более-менее равные соперники и вы рубитесь в этой клетке", – рассказывает Васильев.

Одна из причин быстрого распространения падела – сравнительно низкий порог входа. Для начала не нужна многолетняя спортивная подготовка. В отличие от большого тенниса, здесь проще научиться держать мяч в игре, а сам формат два на два дает новичку партнера, который может подстраховать. При этом опыт в теннисе, бадминтоне и других ракеточных видах помогает быстрее освоить технику. В июльском интервью Васильев отмечал, что хорошо адаптируются даже футболисты благодаря работе ног и умению выбирать позицию. Не только мужчины играют в падел. Заметно вырос интерес к игре и среди женщин.

Новые современные корты

В начале августа в Барнауле заработала самая большая площадка для игры — на базе спортивного центра "Чемпион" на улице Петра Сухова, 1г. Там разместили четыре корта, а также представительство федерации падела Алтайского края. Площадка уже принимает игроков и официальные соревнования.

По словам Васильева, при строительстве учитывали требования к профессиональному паделу. В частности, для игры важна достаточная высота над кортом: один из тактических приемов предполагает высокий удар – "свечу". Еще одна особенность – покрытие с кварцевым песком, от которого зависят сцепление с поверхностью и отскок мяча. Тренировки проводят специалисты с опытом в ракеточных видах спорта, которые прошли профильную подготовку и сертификацию федерации падела России. Павел Васильев ожидает появления и других площадок: чем больше кортов, тем проще проводить соревнования и привлекать новых игроков. Кстати, в ближайшее время в краевой столице появится еще несколько площадок для набирающей популярности игры.

Сколько стоит начать заниматься паделом в Барнауле?

Одна из устойчивых ассоциаций с паделом – его статус "спорта для богатых". Еще в июле Васильев спорил с таким определением. В падел играют четверо, поэтому расходы на площадку и тренера можно разделить между всеми участниками. В большом теннисе эти траты обычно делят двое. Сейчас в "Чемпионе" формируют группы для начинающих численностью до четырех человек.

По данным клуба, занятие стоит от 1,5 тыс. рублей с человека. В сумму входят корт, работа тренера, ракетка и мячи. Есть дневные и вечерние группы. Можно прийти и своей компанией. До 1 сентября час аренды корта, по информации клуба, стоит 2 тыс. рублей, а инвентарь предоставляют без дополнительной платы.

Новичку перед первым любительским турниром обычно хватает нескольких занятий, чтобы понять основные правила, удары и перемещения. Дальше многое зависит уже от того, насколько человека затянет сама игра.