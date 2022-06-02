В этом году без помидоров. Сильный град прошел в нескольких районах Алтая

Мощный град прошел в Усть-Коксе Республики Алтай и в Ребрихе Алтайского края. Согласно снимкам, которые опубликовало сообщество «В курсе 22», лед побил посадки в огородах местных жителей.

Напомним, что в ближайшие дни жителей Алтайского края ждут заморозки. По словам начальника отдела агрометеорологии и агрометпрогнозов регионального Гидрометцентра Светланы Тарасовов, с 3 по 7 июня ночью температура может опуститься до -2 градусов.

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Экология В начале лета жителей Алтайского края ждут заморозки

Заморозки, по данным синоптиков, связаны с тем, что на территорию Западной Сибири зайдёт арктическая воздушная масса со стороны Обской губы, Диксона, Салехарда и Новой Земли.