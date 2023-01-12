В Госдуме предложили отправлять всю российскую молодежь на военные сборы
По мнению депутата Соболева, военную специальность должны иметь "100 процентов молодых людей"
12 января 2023, 11:41, ИА Амител
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев предложил отправлять всех молодых людей России на военные сборы. Его слова передаёт НСН.
"Обученного мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны, если её НАТО развяжет, у нас нет. В армии у нас служил один из десяти, а девять человек из десяти в армии не служили. Какой они резерв составят? Нужно всё менять: проводить сборы, нужно обучать молодых людей в системе ДОСААФ", — сказал депутат.
По его словам, военную специальность должны иметь "100 процентов молодых людей", а обучать их необходимо не менее полугода.
Также Соболев заявил, что нужно восстановить в стране базы мобилизационного развёртывания, чтобы мобилизация не проходила на территориях военных училищ.
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