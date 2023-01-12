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В Госдуме предложили отправлять всю российскую молодежь на военные сборы

По мнению депутата Соболева, военную специальность должны иметь "100 процентов молодых людей"

12 января 2023, 11:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев предложил отправлять всех молодых людей России на военные сборы. Его слова передаёт НСН.

"Обученного мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны, если её НАТО развяжет, у нас нет. В армии у нас служил один из десяти, а девять человек из десяти в армии не служили. Какой они резерв составят? Нужно всё менять: проводить сборы, нужно обучать молодых людей в системе ДОСААФ", — сказал депутат.

По его словам, военную специальность должны иметь "100 процентов молодых людей", а обучать их необходимо не менее полугода.

Также Соболев заявил, что нужно восстановить в стране базы мобилизационного развёртывания, чтобы мобилизация не проходила на территориях военных училищ.

 

Комментарии 48

  • Какую ВСЮ молодежь? Со скольки лет? Тех, кто "малолетку" прошел тоже? А инвалидов, а с ограниченными возможностями, а пацифистов, которым совесть не позволяет в руки оружие брать? Тема не раскрыта, господа хорошие.
    12 января, Гость   Ответить
  • Госдума планирует воевать с НАТО? Когда же именно?
    12 января, Гость   Ответить
  • Господин Соболев и его коллеги депутаты всех чинов и уровней, сначала пусть своих детей отправят. А там уж видно будет. А то как что, ты должен. А как дайте, мы вам не обязаны.
    12 января, Гость   Ответить
  • Дельное предложение! А то, что "либеральная общественность" возбудилась, говорит о правильности данного предложения. Надо уметь Родину защищать.
    12 января, Гость   Ответить
  • Отличное,хотя и несколько запоздалое предложение.
    12 января, Гость   Ответить
  • Пусть свои выводки посылают куда хотят
    12 января, Гость   Ответить
  • Ну так то тема правильная, хоть какая-то польза возможно будет от мамкиных соплежуев.
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, сначала пусть своих детей отправят ------ Так они уже давно отправили, в Лондон, Нью-Йорк, Мюнхен...
    12 января, Гость   Ответить
  • Когда один из депутатов ГД выступил с предложением отправиться в зону СВО. Спикер ему сказал, что каждый должен заниматься своим делом. Правда после этого, они отправили воевать больше 300 тысяч менеджеров, учителей, строителей и т.д
    12 января, Гость   Ответить
  • И несовершеннолетних девушек? А что, тоже молодые люди…
    12 января, Гость   Ответить
  • То есть жить в мире и добрососедских отношениях с другими странами вообще как вариант не рассматривается???
    12 января, Гость   Ответить
  • В Израиле уже давным-давно выстроена эффективная подготовка ВСЕХ граждан страны. Военную подготовку проходят не только все парни, но и все девушки. Я считаю, срок от 1 до 6 месяцев был бы всем полезен. Типа военно-спортивного лагеря, с основами физ-, военной, медицинской подготовки. Тренировка физическая, новые навыки, самостоятельность.
    12 января, Гость   Ответить
  • может лучше всю молодежь научить наводимые со спутников гиперзвуковые ракеты делать, от них больше толку при войне с НАТО
    12 января, Гость   Ответить
  • Госдума планирует воевать с НАТО? Когда же именно? --- очнись, не раскрою тайну, если скажу, что уже воюет. да, более чем с 50 странами. И не Россия это начала
    12 января, Гость   Ответить
  • Отличное,хотя и несколько запоздалое предложение. - Ну то есть под ружье ставим всех, включая безногих, безглазых, с ДЦП, а также ментальных инвалидов? Если речь идет о ста процентах? И да, человеку с муковисцидозом, фенилкетонурией или там целиакией кто будет обеспечивать диету и лечение? Например? Или как обычно - лес рубят, щепки летят?
    12 января, Гость   Ответить
  • То есть жить в мире и добрососедских отношениях с другими странами вообще как вариант не рассматривается??? --- Выросло поколение за 30 лет, которое верит в доброго дядю Сэма. Пора взрослеть, страны Запада не видят Россию в качестве равноправного соседа, а только как сырьевую колонию. И раз в сто лет пытаются подмять под себя население России. И в очередной раз получат ...
    12 января, Гость   Ответить
  • То есть жить в мире и добрососедских отношениях с другими странами вообще как вариант не рассматривается??? ***** Скажи, ты просто дурак, или специально косишь под него? Ты не видишь, что происходит?
    12 января, Гость   Ответить
  • муковисцидозом, фенилкетонурией или там целиакией ***** Незачёт, не всю медицинскую энциклопедию переписал.
    12 января, Гость   Ответить
  • Я в школе учился во времена СССР. У нас был предмет НВП, были стрельбы, разборка/сборка автомата. Кросс в ОЗК. Были 3-х недельные сборы. Ничего плохого в этом нет. Я не стал милитаристом, но руки до сих пор помнят, и в случае необходимости, я с автоматом управлюсь.
    12 января, Гость   Ответить
  • И раз в сто лет пытаются подмять под себя население России. - Ну такое... Сколько раз за историю Россия вела чисто оборонительную войну, не напомните? Подсказка - их называют Отечественными) Заодно расскажите нам, каким таким волшебным образом без единой захватнической войны Россия превратилась в империю.
    12 января, Гость   Ответить
  • Для войны с НАТО не нужна армия. Для войны с НАТО великая страна СССР создала оружие Армагеддона. Всем остальным достаточно просто надеть белые тапочки и медленно отползать в сторону кладбища...
    12 января, Гость   Ответить
  • "Ну то есть под ружье ставим всех, включая безногих, безглазых, с ДЦП, а также ментальных инвалидов?" - так может предполагать только ментальный инвалид. И, кстати, даже от безногих может быть огромная польза на информационном поле битвы, или для управления дроном из теплого офиса. Очень нужны те, кто будет головой работать. Я, например, на англоязычных порталах в комментах пытаюсь прояснить ситуацию про агрессию сша, про нацистов, про переворот (майдан), про миллиарды, потраченные сша на "демократию" вна Украине еще до 2013 года, о чем всякие Пелоси еще до майдана не стесняясь говорили. Привожу контрпримеры, как бы они отнеслись, если мы Мексику оружием накачивали и переворот там сделали, купили всю власть.
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, под таких как вы косить то очень трудно. У вас неизлечимое патологическое заболевание. Тут только ампутация. Причём полная. И начиная с головы.
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, самый мудрый на сегодня коммент. Про кладбище и тапки.
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, под таких как вы косить то очень трудно. У вас неизлечимое патологическое заболевание. Тут только ампутация. Причём полная. И начиная с головы. ***** Как хорошо, что таких как ты практически всех под шпонку загнали. Остались единицы, до которых со временем обязательно дойдут руки. И все твои пожелания тебе бумерангом вернутся. Ты жди. А пока ждёшь, каждый день чувствуй себя некомфортно. Я прямо вижу как тебя корежит) ну, ничего, терпи и жди: и за тобой придут)
    12 января, Гость   Ответить
  • Лучше если молодежь будет уметь гиперзвуковые ракеты делать, чем автоматы разбирать, 21 век на дворе. Так то и из лука полезно уметь стрелять и на коне скакать, но поможет ли это при войне с НАТО
    12 января, Гость   Ответить
  • будет уметь гиперзвуковые ракеты делать, чем автоматы разбирать, 21 век на дворе **** Кто надо - будет ракеты делать, а кто надо - с автоматом в руках зачищать подвалы от засевших нациков. Что-то ни одна армия в мире не отказалась от стрелкового оружия и от стрелковых частей. Подумай об этом.
    12 января, Гость   Ответить
  • . Я прямо вижу как тебя корежит) ну, ничего, терпи и жди: и за тобой придут)___ Маатерь божья))))))))) Вы опять таблетки забыли принять?))))))) ну хватит уже позориться-то на всю страну)))))
    12 января, Гость   Ответить
  • Кто надо - будет ракеты делать --- так чем больше будут ракеты делать, тем лучше. Донецк Хаймарсами утюжат не сидящие в подвалах нацики и никакими автоматчиками Хаймерсы не остановить. Американцы одними ракетами заставили капитулировать сербов, вообще без наземной операции, хотя там много сербов сидело в подвалах. Никто их там не зачищал, сами вылезли и сдались, хотя воевать не хуже нациков умели
    12 января, Гость   Ответить
  • И, кстати, даже от безногих может быть огромная польза на информационном поле битвы, или для управления дроном из теплого офиса. Очень нужны те, кто будет головой работать. - Ну то есть направления жизни два - или сразу кладбище, или чуть погодя. Я так понимаю, традиционная ценность у нас одна - сражаться и героически умереть. Долгая плодотворная жизнь и смерть от старости в кругу семьи - это ценность нетрадиционная. И вечный бой, покой нам только снится.
    12 января, Гость   Ответить
  • ни одна армия в мире не отказалась от стрелкового оружия и от стрелковых частей --- они сейчас больше нужны для принятия капитуляции, как в Югославии или Ираке. И для охраны объектов. У нас, например, в Сирии, у американцев вообще по всему миру. А войны выигрывают сейчас ракетами. Уже 20 лет назад так было. И лучше бы нам быстрее это понять
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, В Израиле уже давным-давно... прям в точку!
    12 января, Гость   Ответить
  • огромная польза на информационном поле битвы, или для управления дроном из теплого офиса. Очень нужны те, кто будет головой работать ---- поэтому не надо думающих головой пугать окопами, чтобы они не убегали. Надо понимать, кто головой пользы принесет больше
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, "То есть жить в мире и добрососедских отношениях с другими странами" ты у нас такой дурак от рождения или за копеечку? склоняюсь ко второму варианту.
    12 января, Гость   Ответить
  • Страны НАТО это почти миллиард человек. У них мобилизационный резерв хоть как в разы больше. Может каждый наш мобилизованный и может положить в среднем троих натовцев, но семерых вряд ли. Поэтому бесполезно людьми мериться, только гиперзвуковые ракеты принесут Победу
    12 января, Гость   Ответить
  • "Ну то есть направления жизни два - или сразу кладбище, или чуть погодя" - а ваше направление - это подчиниться сильному, стать нищей сырьевой колонией? Или вы уверены, что вы самый умный, уедете красиво жить в теплые богатые страны, а на оставшихся в РФ вам наплевать?
    12 января, Гость   Ответить
  • Одна из боеспособонейших в мире армий- армия Израиля. В ней служат все- и мужчины, и женщины. Отправлять всех поголовно в наших реалиях проблематично- уж так эта ваша либеральная ересь въелась под кожу нашим нарциссам, что многие воспримут такие сборы как прививку от желания служить вообще, примерно так:"Я там год был- с этим дурдомом не хочу иметь общего, Я пацифист, педераст и веган."
    12 января, Гость   Ответить
  • Именно тот случай когда мне наконец-то понятен смысл фразы - начните с себя!!! А товарищи депутаты, начните со своих детей и внуков!?
    12 января, Гость   Ответить
  • Поэтому бесполезно людьми мериться, только гиперзвуковые ракеты принесут Победу**** Гость, вот в этом и беда, что страны НАТО воюют оружием 21 века, а Россия всё еще застряла в 20 веке. До сих пор понять не могут, что не в поле людей загонять надо, чтоб умели окопы рыть, быстро бегать, стрелять или в рукопашную идти , а надо создавать свое высокотехнологичное оружие. А так все эти "инициативы" гроша ломаного не стОят.
    12 января, Гость   Ответить
  • Я прямо вижу как тебя корежит) ну, ничего, терпи и жди: и за тобой придут)******Да к тебе уже шиза пришла! Давно уже.
    12 января, Гость   Ответить
  • Предлагаю часть комментаторов сразу в окопы - не тыгыдыканьем, а делом доказывать свои убеждения. Те кто поумнее , пусть на инженеров учатся.
    12 января, Гость   Ответить
  • Госдума планирует воевать с НАТО? Когда же именно? --- очнись, не раскрою тайну, если скажу, что уже воюет. да, более чем с 50 странами. И не Россия это начала 6 часов назад, Гость Ответить//////////////////В статье написано: "Обученного мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны, если её НАТО развяжет, у нас нет. - сказал депутат". То есть депутаты твоей тайны про 50 стран ещё не знают. И войну с НАТО ещё не ведут.
    12 января, Гость   Ответить
  • Затратная дурь и разрушение общественной и личной жизни граждан. Военкоматы везле. На месте в шаговой доступности теоретическая военная подготовка по ВУС мотострелок с еженедельным выездом на местный полигон в пределах региона или города для практических занятий. Стрельбы, метание гранаты,атака оборона в поле лесу населенном пункте и т. д.
    12 января, Гость   Ответить
  • Давно пора объяснить популярным языком российской молодежи что значит вспышка с тылу и после этого хотябы сутки переждать в закрытом помещении.Затем перебираться в сторону Алтайских гор и только после этого немного переждав начать подумывать о размножении.
    12 января, Гость   Ответить
  • а Россия всё еще застряла в 20 веке --- гиперзвуковые ракеты это не 20 век. Если их мало, надо больше, потому что это наверное единственное, чем реально можно защититься от НАТО, так как людской резерв там в 7 раз больше. Лучше было бы если бы их сделали достаточно еще до февраля прошлого года, но раз нет, значит надо срочно исправлять
    13 января, Гость   Ответить
  • У нас в армии СССР из любой мрази мажорской делали людей за 2 года. Гнать пинками под сраку всю обосранную молодеж в армию, пусть лучше отжимаются и бегают, чем бухают и разлагаются. А после обучения на фронт, за Родину, либо мы их, либо они нас. И я кстати скоро уезжаю на усраину хохлов мочить.
    13 января, Гость   Ответить
  • За 30 лет правления предателей - дерьмократов у нас не осталось ничего. Развалили все, от идеологии до медицины и образования! Везде только отмывания бабла в конечном итоге - только деньги! Хватит , наелись , конец вашему капитализму настал в стране!
    13 января, Гость   Ответить
  • "Я там год был- с этим дурдомом не хочу иметь общего, Я пацифист, педераст и веган."------------Этих надо в штрафбат на 5 лет и гнать первыми под прицелом пулеметов.
    13 января, Гость   Ответить
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