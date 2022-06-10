В Госдуме предложили повысить потолок дохода для налогового вычета на детей

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил в два раза увеличить размер дохода за налоговый период, подлежащий применению налогового вычета на детей. Как сообщает RT, соответствующее письмо он направил министру труда Антону Котякову.

Парламентарий напомнил, что сейчас налоговый период действует до месяца, в котором совокупный доход налогоплательщика с года превысил 350 тысяч рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 350 тыс. рублей, налоговый вычет не применяется.

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При этом ещё осенью 2021 года средняя зарплата в России составила более 54 тысяч рублей — за год это более 600 тысяч рублей. Сухарев отметил, что из-за этого гражданин со среднестатистической зарплатой не сможет пользоваться налоговыми вычетами около полугода.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее налоговое законодательство в части повышения предельной суммы годового дохода гражданина с 350 до 700 тысяч рублей для применения налогового вычета на детей», — говорится в обращении.