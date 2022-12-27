В мэрии Барнаула рассказали, как будет работать общественный транспорт в праздничные дни

План составляли с учетом резкого спада пассажиропотока

27 декабря 2022, 16:59, ИА Амител

Фото: amic.ru

В новогодние и рождественские праздничные дни работу общественного транспорта в Барнауле организуют по специальному расписанию. Как сообщает пресс-центр мэрии, оно составлялось с учетом резкого спада пассажиропотока.

Так, 31 декабря пассажирский транспорт будет работать в рамках действующего расписания выходного дня. 1 января на 60% сократят количество утренних рейсов и плановое количество автобусов. 2 января работа будет организована по расписанию выходного дня с сокращением планового количества автобусов на 50%.

С 3 по 8 января общественный транспорт будет работать согласно действующему расписанию выходного дня.

В МУП «Горэлектротранс» подчеркнули, что за работой депо и аварийных служб в дни новогодних и рождественских праздников назначены ответственные дежурные. Также в праздники организуют круглосуточное дежурство аварийных бригад, усилен контроль за своевременной очисткой от снега и наледи подъездных дорог, трамвайных путей, переездов, разворотных колец, конечных пунктов.