В мэрии рассказали, как будет выглядеть обновленная набережная Оби в Барнауле

В Барнауле продолжаются работы по обновлению набережной Оби. О ходе работ рассказали в мэрии.

«Так, на сегодняшний день на территории набережной демонтировано старое асфальтовое покрытие и уложено новое, ведутся работы по устройству каркаса подпорной стенки. В дальнейшем будет уложено плиточное покрытие и появится освещение. После завершения этих работ будет установлен солнцезащитный навес, скамейки, лежаки, урны, будут высажены деревья. Также предусмотрены велопарковки», — сказано в сообщении.

Городские власти отметили, что часть участка, где проводятся работы, находится в частной собственности, а это значит, что провести там работы за счет городского бюджета невозможно.

Вячеслав Франк поручил проработать этот вопрос, чтобы он не помешал реконструкции набережной.

Завершить работы подрядчик планирует к середине августа.