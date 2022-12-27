В ПФР рассказали, когда будут выплачивать пенсии и пособия за январь в Алтайском крае

Некоторым удастся получить деньги еще до Нового года

27 декабря 2022, 23:04, ИА Амител

Фото: amic.ru

В алтайском отделении Пенсионного фонда России рассказали о графике выдачи пенсий и других выплат за период новогодних праздников. Изменения коснутся тех, кто получает пенсии через банки и чьи даты получения приходится на 8-е и 14-е число — деньги за январь зачислят на счета и банковские карты 28 декабря.

Остальным пенсионерам, получающим пенсию через банк, средства выплатят в обычном режиме в течение января в установленные им даты. Доставка пенсий и прочих выплат за январь через «Почту России» пройдет без изменений — начиная с 3 января.

В ПФР также напомнили, что все неработающие пенсионеры со страховой пенсией получат выплаты в увеличенном размере — с учетом индексации 1 января в размере 4,8%. Прибавка к пенсии рассчитывается индивидуально для каждого пенсионера.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, пособия беременным, на детей от 8 до 17 лет, а также иных мер социальной поддержки, которые были переданы из органов соцзащиты гражданам, которые получают выплату в кредитных учреждениях, также придет досрочно. Ежемесячную выплату из средств материнского капитала на второго ребенка семьям с низким доходом за январь произведут согласно графику выплаты — 11 января 2023 года.