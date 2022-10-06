Губернатор Томенко оценил, как Алтайский край прошел первый этап мобилизации

Первый этап частичной мобилизации, завершившийся в Алтайском крае к началу октября, прошёл без скандалов, хотя и не обошёлся без некоторых ошибок, связанных с призывом. Такую оценку дал губернатор Виктор Томенко на заседании регионального правительства 6 октября.

«Министр обороны заявил, что из 300 тысяч человек, которые должны быть мобилизованы, 200 тысяч уже на местах. Это касается и Алтайского края», — отметил Томенко. Точное число мобилизованных из края глава региона называть не стал, заявив, что это служебная информация.

«Президент объявил о частичной мобилизации. Безусловно, все регионы, в том числе Алтайский край, включились в выполнение этой задачи. Задачи, которые Минобороны, органами управления Вооружёнными силами Российской Федерации были поставлены перед Алтайским крае по проведению первого этапа по частичной мобилизации, выполнены в полном объёме», — сообщил Томенко.

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Губернатор напомнил, что в отличие от ряда регионов Алтайский край прошёл первый этап мобилизации без скандалов, тем не менее отдельные ошибки на местах всё же встречались, но их оперативно исправляли. «На первом этапе, когда пошёл вал, была проделана большая работа по поводу того, чтобы были призваны те люди, которые действительно подлежат призыву. Потребовалось принять ряд решений, чтобы поправить решения на местах. Действовали здесь согласованно с прокуратурой края и военной прокуратурой. В крае первая волна прошла довольно организованно, без скандальных ситуаций», — резюмировал губернатор.

Виктор Томенко посоветовал гражданам и предприятиям дополнительно уточнить свои данные у военкоматов, если нужно — обновить их: «Где-то предприятиям необходимо провести работу, принять все решения по бронированию специальностей, по включению в списки организаций ОПК, исполняющих гособоронзаказ. Сейчас есть возможность это доработать».

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Кроме того, губернатор Алтайского края обратил внимание на ситуацию, когда СМИ подчёркивают оказание дополнительной помощи со стороны отдельных регионов и её отсутствие — со стороны других территорий. «Здесь между регионами пошла, так скажем, разноголосица, — дал оценку происходящему Томенко. — Говорят: смотрите, один регион покупает берцы, другой — нательное бельё, третий ещё что-то. Но такая работа ведётся, как правило, за счёт внебюджетных источников. Вероятно, речь идёт о сотнях миллионов рублей, которые тоже ещё нужно превратить в эти берцы и спальные мешки».

Глава региона напомнил, что у субъектов РФ разные финансовые возможности. «Не должно быть такого, чтобы военнослужащие, которые исполняют свой долг, получали один 300 тысяч, другой — 200 тысяч, а третий — ничего. Такое понимание есть и на федеральном уровне», — рассказал губернатор и предположил, что в этом отношении может быть принято единое централизованное решение.

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Также глава края заверил, что власти региона держат руку на пульсе и хорошо осведомлены о том, в чём нуждаются мобилизованные: «Оценка ситуации имеется. Потребности, которые можно было сформулировать и взять в работу для удовлетворения, определены — к тому, что уже делает Министерство обороны».

Вместе с тем губернатор обратил внимание, что помощь мобилизованным почему-то начинает «обрастать злостью и претензиями к органам власти, а также попытками внести раскол в наши ряды». По оценке Виктора Томенко, сейчас наблюдается очень большая активность общественных организаций, объединений граждан и семей военнослужащих, которые стараются сформировать дополнительную помощь. По мнению главы региона, эту инициативу нужно поддерживать.

«Сбор помощи, поддержка на благотворительной основе начинает обрастать злостью, претензиями к органам власти, которые вовлечены в этот процесс. Такого мы допускать не должны. Это направление деятельности пусть идёт, инициативу и порыв людей сдерживать нельзя, но и органы власти со своей стороны проведут всю необходимую работу», — сказал губернатор. Томенко ещё раз напомнил, что к моменту отправки в зону проведения СВО (это произойдёт не ранее начала ноября), никто не уйдёт без обмундирования, оружия и экипировки.

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Напомним, краевые власти обязались выплачивать по 1 млн рублей семьям, где мобилизованный погибнет при исполнении задач в ходе СВО, и по 500 тысяч рублей — раненым, вне зависимости от тяжести ранения. Кроме того, добровольцы при заключении контракта вправе получить 200 тысяч рублей. Из этой суммы 50 тысяч выплачивается сразу, а ещё 150 тысяч — после завершения срока контракта. Как правило, он рассчитан на шесть месяцев. Суммарно на все эти цели из краевого бюджета могут понадобиться сотни миллионов рублей.