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Ветер под сотню и метели. На Алтае объявили штормовое предупреждение на пятницу, 13-е

Жителям края, особенно автомобилистам, рекомендуют проявлять максимальную осторожность

12 января 2023, 15:23, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае на 13 января 2023 года объявили штормовое предупреждение, сообщает региональный Гидрометцентр.

"Снег, метели, усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы до 25 м/с. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы", — предупредили жителей края.

Температура в регионе днём будет -10...-15 градусов, местами по востоку до -20 градусов. В Барнауле ожидается -12...-14 градусов.

В алтайском МЧС напомнили автомобилистам, что при такой погоде обстановка на дорогах осложняется. Жителям посоветовали тепло одеваться и воздержаться от длительных прогулок.

 

Комментарии 4

  • Ветер под сотню - под сотню чего? рублей?
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, да даже если и в рублях, ты же все равно не поймешь, в российских рублях или белорусских рублях.
    12 января, Гость   Ответить
  • 25 метров в секунду = 90 километров в час, наверное про это речь
    12 января, Гость   Ответить
  • ты же все равно не поймешь - Раз вы такие умные что ж вы строем не ходите.
    12 января, Гость   Ответить
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