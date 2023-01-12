Ветер под сотню и метели. На Алтае объявили штормовое предупреждение на пятницу, 13-е

Жителям края, особенно автомобилистам, рекомендуют проявлять максимальную осторожность

12 января 2023, 15:23, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае на 13 января 2023 года объявили штормовое предупреждение, сообщает региональный Гидрометцентр.

"Снег, метели, усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы до 25 м/с. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы", — предупредили жителей края.

Температура в регионе днём будет -10...-15 градусов, местами по востоку до -20 градусов. В Барнауле ожидается -12...-14 градусов.

В алтайском МЧС напомнили автомобилистам, что при такой погоде обстановка на дорогах осложняется. Жителям посоветовали тепло одеваться и воздержаться от длительных прогулок.