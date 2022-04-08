Президент России Владимир Путин простился с Владимиром Жириновским. Об этом сообщает РИА Новости.

Президентский кортеж в сопровождении сотрудников полиции приехал в Дому Союзов в Москве. У помещения также собралась очередь из желающих проститься с умершим лидером ЛДПР.

Напомним, что Владимир Вольфович скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Политику было 75 лет.

Ранее в московском храме Христа Спасителя состоялось отпевание Жириновского. Церемонию провёл лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.