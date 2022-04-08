Владимир Путин простился с Владимиром Жириновским
Президентский кортеж в сопровождении полиции прибыл к Дому Союзов в Москве
8 апреля 2022, 15:11, Илья Звягинцев
Президент России Владимир Путин простился с Владимиром Жириновским. Об этом сообщает РИА Новости.
Президентский кортеж в сопровождении сотрудников полиции приехал в Дому Союзов в Москве. У помещения также собралась очередь из желающих проститься с умершим лидером ЛДПР.
Напомним, что Владимир Вольфович скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Политику было 75 лет.
Ранее в московском храме Христа Спасителя состоялось отпевание Жириновского. Церемонию провёл лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Комментарии
Новости партнеров