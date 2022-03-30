Власти Барнаула нашли подрядчика для благоустройства парка «Юбилейный» и набережной Оби

Власти Барнаула нашли подрядчика, который займётся благоустройством парка «Юбилейный» и набережной Оби. Как сообщает «Банкфакс» со ссылкой на данные госзакупок, работы будет проводить СК «Город».

Контракт с подрядчиком находится на стадии подписания. Изначально в конкурсе принимали участие две фирмы, однако название второй на портале госзакупок не фигурирует.

За 82,243 млн рублей СК «Город» предстоит выполнить первый этап благоустройства. Планируется провести обустройство пешеходных дорожек, ремонт входной группы, монтаж видеонаблюдения и уличного освещения, а также установить малые архитектурных формы. Кроме того, подрядчик должен будет снести 100 деревьев и высадить вместо них 490 новых. Работы должны закончить не позднее октября 2022 года.

За 15,650 млн рублей СК «Город» благоустроит набережную Оби. За эти деньги компания должна облагородить территорию, провести озеленение, установить наружное освещение, построить новую подпорную стену и украсить зону малыми архитектурными формами.

Таким образом, компания получит более 97 млн рублей на проведение работ по благоустройству города.