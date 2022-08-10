Волонтёры «Росводоканал Барнаул» составили план добрых дел

Представители совета молодых специалистов «Росводоканал Барнаул» обсудили волонтёрскую деятельность компании. Молодёжь предприятия ежегодно сдаёт кровь, проводит экологические акции, помогает детскому онкоцентру и приюту для животных. А в 2022 году будут и новые акции.

«Мы обсудили и проанализировали все волонтёрские мероприятия, которые провели за первое полугодие. В ближайших планах — сбор необходимых вещей для детского онкологического центра. Также до конца года организуем ещё ряд волонтёрских акций», — рассказал председатель Совета молодых специалистов «Росводоканал Барнаул» Евгений Шипченко.

Одной из самых масштабных акций этого года стала уборка безымянного озера на пересечении улиц Гущина и Малахова. Тогда сотрудники водоканала при поддержке Российского экологического общества, администрации Ленинского района, администрации города, Общероссийского народного фронта, народной дружины и неравнодушных жильцов соседних домов собрали и вывезли около 500 мешков мусора.

Напомним, добровольческие инициативы — важная составляющая социально направленной деятельности предприятий «Росводоканала» во всех городах присутствия. 1 июня 2021 года волонтёрское движение федерального оператора ЖКХ обрело бренд — «Росводоканал Добро».

ООО «Барнаульский водоканал»

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

Сайт