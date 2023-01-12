Всё, что хотите узнать про свет и деньги. Задай вопрос БГЭС

Ответы БГЭС будут опубликованы на amic.ru

12 января 2023, 09:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вопросы от читателей amic.ru ждут сегодня, 12 января, специалисты Барнаульской горэлектросети.

Напомним, ежемесячно amic и БГЭС проводят совместную акцию, благодаря которой жители Барнаула могут обсудить с энергетиками актуальные темы, касающиеся деятельности компании.

Если у абонентов сети есть вопросы по расчётам и тарифам за электроэнергию, передаче показаний или внезапно возникшему долгу — специалисты ответят на них подробно. Обратиться к сотрудникам БГЭС можно в комментариях к этой новости или прислать письмо на электронную почту bgs@amic.ru. Ждём ваши вопросы до 17:00 12 января.

Ответы БГЭС будут опубликованы на amic.ru.

Более детальные консультации вы сможете получить, если укажете свой адрес или номер лицевого счёта. Персональная информация не будет опубликована на amic.ru, но поможет специалистам энергокомпании предоставить подробный ответ.