Все обновленные «Макдоналдсы» откроются в Барнауле к вечеру 20 июня

Барнаульские «Макдоналдсы» откроются под новым названием «Вкусно — и точка» до 16 часов в понедельник, 20 июня. Об этом amic.ru сообщили в компании «ГиД», которая владеет сетью ресторанов быстрого питания.

Скорее всего, все точки будут доступны для посетителей уже в 14-15 часов, пояснили в ООО «ГиД». Сейчас там идут последние приготовления, отмечают в компании.

«Всё уже сейчас должно открываться, до вечера запланировано открытие всех ресторанов. Вывески появятся позже, когда будет полностью утверждён брендбук, визуализация. Сейчас их нет нигде — ни в Москве, ни в какой части России. Мы продолжим работу, как и работали до этого, только с обновлённой упаковкой», — рассказали в ООО «ГиД».

21 июня с утра рестораны в Барнауле уже будут работать в обычном режиме, пообещали в ООО «ГиД».

В ТЦ «Весна» изданию amic.ru подтвердили, что закусочные «Вкусно — и точка» открываются 20 июня, в данный момент там идут последние приготовления к открытию. В Telegram-канале ТЦ «Галактика» тоже появилась новость об открытии «ресторана с вкусными бургерами на третьем этаже». Написано, что ресторан возобновит работу с 15:00. Название общепита в новости не указано, однако можно понять, что речь идёт как раз о «Вкусно — и точка».

В сервисе «2ГИС» название всех барнаульских «Макдоналдсов» уже сменилось на «Вкусно — и точка». Там написано, что филиалы временно не работают.

Ранее amic.ru рассказывал, что ориентировочная дата открытия сети фастфуда — 19 июня. В ТЦ «Весна» говорили, что их ресторан начнёт работать 20 числа.

Тем временем ещё на прошлой неделе в «Макдоналдсах» появилась реклама бургеров, на баннерах нет буквы «М» и каких-либо упоминаний бренда. На них написано «Тот самый чизбургер» или «Те самые наггетсы». Новое название сети там также отсутствует.

Напомним, что американский «Макдоналдс» решил уйти с российского рынка в мае 2022 года. Корпорация продала свои российские рестораны компании «ГиД» из Новокузнецка. Эта фирма владела сибирскими «Макдоналдсами» по франшизе. Теперь у сети в России новое название и новый логотип. Однако «ГиД» сохранил работников и некоторые позиции в меню, которые теперь называются по-другому.

В Барнауле рестораны временно закрылись 10 мая, чтобы провести ребрендинг. А 12 июня первые закусочные «Вкусно — и точка» открыли двери для посетителей из Москвы. Всего до конца июня в России планируется открыть около 200 ресторанов обновлённого российского «Макдоналдса».

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Общество Стало известно, когда «Макдоналдсы» под новым названием откроются в Барнауле