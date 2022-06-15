Стало известно, когда «Макдоналдсы» под новым названием откроются в Барнауле

Рестораны McDonald's под новым названием «Вкусно и точка» с новым меню и логотипом планируют открыть в Барнауле 19 июня. Пока это только ориентировочная дата, однако на следующей неделе заведения уже точно должны распахнуть свои двери для посетителей, рассказали amic.ru в компании «ГиД», которая владеет сетью закусочных.

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Тот самый чизбургер?

«Пока ориентировочно по всей Сибири открываемся 19 числа. Когда все вывески сделаем, всё поменяем, так сразу откроемся. На следующей неделе точно начнём работать в Барнауле», — рассказали в компании.

В барнаульском торговом центре «Весна» отметили, что им пообещали открыть ресторан «Вкусно и точка» через 10 дней после закрытия, которое случилось 10 июня (то есть закусочные распахнут двери 20 июня). Но, так или иначе, уже на следующей неделе барнаульцы смогут оценить, похожа ли еда из «Вкусно и точка» на фастфуд из «Макдоналдса» или нет.

Кстати, реклама внутри ТЦ тоже обновляется. В торговом центре уже повесили рекламу бургеров без буквы «M» и каких-либо упоминаний «Макдоналдса». На баннерах написано «Тот самый чизбургер» или «Те самые наггетсы». Однако и нового названия «Вкусно и точка» там тоже нет.

Рекламы снаружи торгового центра пока нет, потому что вывески на своих заведениях «ГиД» ещё не разместил. В компании пока не могут сказать, появятся ли вывески к открытию. Возможно, рестораны первое время будут обслуживать клиентов и без них.

Каково без «Макдоналдса»?

В барнаульских торговых центрах отмечают, что в целом из-за закрытия ресторанов «Макдоналдса» число посетителей уменьшилось незначительно. Например, в ТЦ «Весна» рассказали amic.ru, что снижения количества покупателей за последние дни не заметили.

А вот в ТЦ «Галактика» трафик немного упал. Уборщица рассказала корреспондентам amic.ru, что людей на фуд-корте убавилось.

«Подносы раньше в большую стопку складывали, а сейчас по несколько штук всего уносим», — отметила женщина.

Однако в торговом центре объяснили, что это обычное явление и ничего критичного тут нет. На поток клиентов влияет не закрытие McDonald's, а время года. Летом число посетителей традиционно уменьшается, говорят в «Галактике». К тому же с закрытия «Макдоналдса» в Барнауле прошли только одни выходные, и оценивать что-то ещё рано.

К тому же на фуд-кортах торговых центров есть альтернативы McDonald's — «Бургер Кинг», KFC, «Грильница» и другие популярные точки с фастфудом.

Сейчас посетители, увидев объявление о закрытии «Макдоналдса», охотно идут в KFC или Burger King, говорит охранник ТРЦ «Галактика» корреспондентам amic.ru. Впрочем, сотрудники ресторанов-конкурентов McDonald's отказались отвечать, увеличилось ли число гостей за последние пять дней или нет.

Напомним, что американская компания «Макдоналдс» решила уйти с российского рынка в мае 2022 года. Корпорация продала рестораны новокузнецкой фирме «ГиД», которая владела сибирскими закусочными по франшизе. Теперь сеть в России называется «Вкусно и точка», у неё другой логотип. «ГиД» сохранил работников McDonald's, также остались некоторые позиции в меню.

10 мая оставшиеся открытые рестораны McDonald's в России временно закрылись, чтобы провести ребрендинг. А 12 июня первые заведения с новым названием приняли любителей фастфуда в Москве. Всего до конца июня в России планируется открыть около 200 ресторанов нового «российского „Макдоналдса“».

Антон Дегтярёв, Владислав Звягинцев, Раяна Елисеева

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