«Я ждал эту повестку». Мобилизовали бывшего главу ЛДПР в Алтайском крае

Бывший координатор ЛДПР в Алтайском крае Максим Крайн рассказал amic.ru, что получил повестку в рамках частичной мобилизации.

Он пояснил, что повестка пришла в среду, 28 сентября. Предположительно, 7 октября «будет отправка».

«Я ждал эту повестку, так как знал, что мой ВУС является одним из приоритетных, поэтому понимал, что это дело времени. Я командир стрелкового отделения. В ноябре 2014 года был призван на срочную службу в Отдельную орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённую дивизию оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского в Москву. Во время службы в армии был награждён знаком отличия „Воин-спортсмен“ I степени и знаком за отличия в службе», — рассказал Крайн.

Сейчас он координатор регионального отделения ЛДПР в Коми. В сентябре этого года избрался в Совет депутатов Сосногорска.

Напомним, Крайн в январе 2020 года возглавил алтайское отделение ЛДПР в возрасте 25 лет. Такое решение принял Высший совет ЛДПР, который возглавлял Владимир Жириновский. Спустя почти полтора года, в мае 2021-го, Крайн покинул пост регионального координатора партии.

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