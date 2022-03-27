Жители Алтайского края скупают семена перед началом дачного сезона

Жители Алтайского края активно начали скупать семена огурцов, помидоров и зелени перед началом дачного сезона. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Продавцы отмечают, что основной поток покупателей придёт в апреле, однако уже сейчас многие начинают запасаться семенами для посадки. Около 80% материалов для посадки в Россию завозят из других стран.

После введения санкций на эти товары отмечается повышенный спрос. В интернет-магазинах продажи по сравнению с прошлой весной выросли в два-три раза. Помимо семян, люди активно закупают садовый инвентарь.

Также санкции подтолкнули людей, которые использовали дачи только для отдыха, переформатировать их под огороды.