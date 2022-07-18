Жители Заринска после Дня металлурга оставили на дороге стену из бутылок

Жители Заринска отпраздновали День металлурга, но забыли убрать за собой мусор. В результате в городе появилась бутылочная стена.

Фотографии опубликовали в социальных сетях местной газеты «Наш город Заринск».

В комментариях под постом жители города рассказали о том, что во время праздника замечали очень много нетрезвых людей, которые разбрасывали мусор.

Один из подписчиков написал, что видел группу людей, которые били стеклянные бутылки об дорогу и уверяли, что делают это «на счастье».