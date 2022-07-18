Жители Заринска после Дня металлурга оставили на дороге стену из бутылок

Мусор остался прямо посреди проезжей части

18 июля 2022, 13:51, Илья Звягинцев

Жители Заринска отпраздновали День металлурга, но забыли убрать за собой мусор. В результате в городе появилась бутылочная стена.

Фотографии опубликовали в социальных сетях местной газеты «Наш город Заринск».

В комментариях под постом жители города рассказали о том, что во время праздника замечали очень много нетрезвых людей, которые разбрасывали мусор.

Один из подписчиков написал, что видел группу людей, которые били стеклянные бутылки об дорогу и уверяли, что делают это «на счастье».

Губернатор Томенко, певица Слава и группа «Дискотека Авария» приехали на День металлурга в Заринске

Губернатор Томенко, певица Слава и группа «Дискотека Авария» приехали на День металлурга в Заринске

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