Очередь за колбасками. Как "Вкусная жизнь" кормила гостей Всероссийского дня поля

Компания представила алтайские мясные продукты на выставке и фудкорте

21 июля 2026, 09:55, ИА Амител erid: 2W5zFHXPXRB

"Вкусная жизнь" на Всероссийском дне поля / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 16 по 18 июля в Алтайском крае прошел Всероссийский день поля — одно из самых масштабных событий для аграриев, производителей, поставщиков техники и всех, кто связан с сельским хозяйством. Но выставка стала интересной не только для профессионалов отрасли. Сюда приезжали семьями: гуляли по площадкам, рассматривали технику, участвовали в мастер-классах, конкурсах и, конечно, пробовали вкусную еду. Одной из компаний, которая отвечала за сытое настроение гостей, стала "Вкусная жизнь". На стенде "Алтайские продукты" можно было купить свежую продукцию бренда, а на фудкорте — попробовать горячие колбаски "Реган Бурже". За порциями выстраивалась очередь, и журналист amic.ru для обеда тоже выбрал именно эти колбаски.

Алтайские продукты и горячий фудкорт

На стенде "Вкусной жизни", который оформили в советском стиле, гости выбирали продукцию для дома, дачи и летнего пикника. Например, колбаски для гриля "Лувье" с соусом Бомарше, "Везельские" с соусом Гриньян, "Панчетта", "Кахетинские". Отдельная линейка — колбасы и деликатесы. Здесь есть сырокопченые "Кастильская", "Алтайский марал", пастрами из говядины, полукопченая "Блэк Чикен пеппер", ветчина, грудинка. И, конечно, многими любимые "Докторская", "Краковская" и молочные сосиски, сделанные по ГОСТу (вкус из детства).

На фудкорте главным героем стали колбаски "Реган Бурже" с соусом внутри.

«Порция простая, понятная и очень вкусная: колбаска, салат из свежей капусты, булочка и томатный соус. Участникам Дня поля очень понравилось такое комбо. Мы назвали его "Богатырь с начинкой"», — рассказали в компании.

Во второй день выставки "Вкусная жизнь" провела мастер-класс по приготовлению колбасок. Гостям показывали, что такой продукт легко приготовить не только на мангале, но и дома — на электрогриле или сковороде. Горячими и ароматными колбасками сразу угощали посетителей выставки.

Хит сезона шашлыков

Лето в Сибири короткое, поэтому сезон гриля здесь используют по максимуму. Колбаски "Реган Бурже" как раз из таких продуктов, которые не требуют долгой подготовки: достал, положил на гриль или мангал, быстро обжарил — и можно подавать к столу.

В составе колбасок — свинина, куриное мясо, говядина, сыр, томатный соус, зеленый лук, петрушка, чеснок и специи. Вкус получается насыщенным, но понятным: мясо, сырная начинка, легкая пряность и тот самый аромат, который особенно хорошо раскрывается на огне.

В компании отмечают, что летом покупатели чаще всего выбирают именно колбаски.

«Колбаски — хит сезона. Мы специально готовились к лету, чтобы покупатели могли пробовать разные вкусы», — говорят во "Вкусной жизни".

Сейчас у компании появилась и новая линейка по мотивам гриль-колбасок — более крупные полуготовые колбаски в формате купат. В одной упаковке сразу несколько вкусов: сыр с брокколи, вяленый томат и халапеньо. Их тоже можно быстро приготовить на мангале или дома.

"Вкусная жизнь" на Всероссийском дне поля / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Свежее мясо и строгий контроль

"Вкусная жизнь" — крупное алтайское предприятие, которое работает не только через собственные магазины, но и через розничные сети. Головной завод компании находится в Барнауле, а продукцию выпускают на современном оборудовании с полным циклом переработки местного сырья. В ассортименте — более 200 наименований: от докторской колбасы, краковской, молочных сосисок и копченой грудинки до алтайских деликатесов из марала.

Продукцию можно найти в Алтайском крае, Республике Алтай и других сибирских регионах, где представлены партнерские сети. Кроме того, у "Вкусной жизни" 68 собственных магазинов в шести городах края, куда ежедневно приходят более десяти тысяч покупателей.

«Мы делаем ту колбасу, которую едим сами. Все, что произвели вечером или ночью, утром обязательно дегустируем. Только после проверки продукция едет в магазины и на прилавки», — отмечают в компании.

Такой подход особенно важен для мясных продуктов. Покупатель хочет быть уверенным, что колбаса, деликатесы и мясо будут не только вкусными, но и качественными. Что важно, производитель не меняет рецептуры ради удешевления. Цены могут двигаться вслед за рынком, но качество стараются сохранять. Поэтому постоянные покупатели продолжают искать продукцию бренда в магазинах, брать ее на дачу, пикники и семейные праздники.

День поля это только подтвердил: у стенда и фудкорта "Вкусной жизни" все три дня было много гостей. Кто-то покупал домой колбасы и деликатесы, кто-то пробовал горячие колбаски на месте, а кто-то после дегустации уже планировал ближайший ужин на гриле. И это, пожалуй, лучшая реклама для мясной продукции: когда аромат слышно издалека, очередь растет сама, а после первой порции хочется вернуться еще.

"Вкусная жизнь"

г. Барнаул, ул. Трактовая 2в

График работы: пн–пт — 08:00–17:00, сб–вс — выходной

ООО "Вкусная жизнь"

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