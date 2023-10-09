Огромные зеленые жабы заполонили границу Алтайского края

Они даже не помещаются в две ладони

09 октября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Мелководье Оби между Новосибирской областью и Алтайским краем заселили огромные зеленые жабы. Об этом сообщает vn.ru.

Новосибирский биолог Алексей Яновский отметил, что для этой области такая разновидность жаб является очень редкой.

По словам ученого, у обычных лягушек кожа гладкая, а у зеленых жаб есть большие бородавки. К югу от Новосибирска они начали встречаться 40 лет назад.

Специалист заверил, что зеленые жабы не опасны, но трогать их руками не стоит.