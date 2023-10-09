Огромные зеленые жабы заполонили границу Алтайского края
Они даже не помещаются в две ладони
09 октября 2023, 09:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Мелководье Оби между Новосибирской областью и Алтайским краем заселили огромные зеленые жабы. Об этом сообщает vn.ru.
Новосибирский биолог Алексей Яновский отметил, что для этой области такая разновидность жаб является очень редкой.
По словам ученого, у обычных лягушек кожа гладкая, а у зеленых жаб есть большие бородавки. К югу от Новосибирска они начали встречаться 40 лет назад.
Специалист заверил, что зеленые жабы не опасны, но трогать их руками не стоит.
09:37:48 09-10-2023
Да-а-а... что не говори, а жаб у нас много...
10:09:33 09-10-2023
Выбрали наверное самое страшное фото в интернете. Вполне симпатичные существа - эти зеленые жабы.
10:12:54 09-10-2023
у обычных лягушек кожа гладкая, а у зеленых жаб есть большие бородавки - Так жабы это и не лягушки!
10:56:00 09-10-2023
Жабов полно - ленинской, Гоголя и т.д.
13:24:20 09-10-2023
Отлично. Будет кому комаров, да мошкару есть.
23:14:28 09-10-2023
Как их готовить? Кто нибудь пробовал? На вкус как?
06:59:52 10-10-2023
Китайцы уже разводят для себя,у нас то жрать нечего для них.