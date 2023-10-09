НОВОСТИЭкология

Огромные зеленые жабы заполонили границу Алтайского края

Они даже не помещаются в две ладони

09 октября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Мелководье Оби между Новосибирской областью и Алтайским краем заселили огромные зеленые жабы. Об этом сообщает vn.ru.

Новосибирский биолог Алексей Яновский отметил, что для этой области такая разновидность жаб является очень редкой.

По словам ученого, у обычных лягушек кожа гладкая, а у зеленых жаб есть большие бородавки. К югу от Новосибирска они начали встречаться 40 лет назад.

Специалист заверил, что зеленые жабы не опасны, но трогать их руками не стоит.

Алтайский край природа

Комментарии 7

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Гость

09:37:48 09-10-2023

Да-а-а... что не говори, а жаб у нас много...

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Гость

10:09:33 09-10-2023

Выбрали наверное самое страшное фото в интернете. Вполне симпатичные существа - эти зеленые жабы.

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Гость

10:12:54 09-10-2023

у обычных лягушек кожа гладкая, а у зеленых жаб есть большие бородавки - Так жабы это и не лягушки!

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Гость

10:56:00 09-10-2023

Жабов полно - ленинской, Гоголя и т.д.

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Гость

13:24:20 09-10-2023

Отлично. Будет кому комаров, да мошкару есть.

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Олег

23:14:28 09-10-2023

Как их готовить? Кто нибудь пробовал? На вкус как?

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Сергей

06:59:52 10-10-2023

Китайцы уже разводят для себя,у нас то жрать нечего для них.

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