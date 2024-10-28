Удушение или перегрев? Зачем ЦБ повысил ставку и поможет ли это в борьбе с инфляцией

Финансовая политика Банка России продолжает традиции 1990-х

28 октября 2024, 07:15, ИА Амител

Здание Банка России / Фото: cbr.ru

Банк России (ЦБ) перешагнул очередной рубеж, повысив ключевую ставку с 19 до 21%. Мало кто из наблюдателей сомневался, что ЦБ решится на такой шаг, однако произошедшее на заседании Совета директоров ЦБ 25 октября дает повод задуматься о перспективах российской экономики, дальнейший рост которой становится все более затруднительным.

Почему ЦБ принял непростое решение, будут ли достигнуты цели, ради которых поднималась ключевая ставка, как это может отразиться на экономике в целом – в материале amic.ru.

Обошли Анголу и Мозамбик

Решение правления Центробанка многие уже назвали "историческим", оно привело к тому, что Россия оказалась на восьмом месте в мире по размеру ключевой ставки, обойдя Анголу и Мозамбик. Многие аналитики, конечно, ожидали повышения банковской ставки, однако Совет директоров ЦБ превзошел их прогнозы.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая отмечает, что это решение оказалось жестче базового прогноза экспертов фингруппы и ожиданий большинства аналитиков (20%).

Какие аргументы привел ЦБ в пользу своего решения? Прежде всего, конечно, высокий уровень инфляции.

"Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты", – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Центробанка.

В ходе заседания Совета директоров ЦБ главный банкир страны Эльвира Набиуллина объяснила, почему финансистам страны так и не удалось справиться с инфляцией, в борьбе с которой они в очередной раз повысили ставку, – оказывается, сказалась "неточность коммуникаций в начале года".

"Наш прогноз предполагал снижение ставки вслед за замедлением инфляции, но многие восприняли его так, что мы будем снижать ставку в любом случае. И это мотивировало людей и бизнес не снижать спрос на кредиты", – заявила Набиуллина.

Зарплаты растут слишком быстро

Здесь следует пояснить, почему борьба с инфляцией легла в основу решения Совета директоров ЦБ. Согласно теоретическим установкам, которыми руководствуются влиятельные российские финансисты, низкая банковская ставка может провоцировать кредитный бум среди граждан и предприятий – неважно, на развитие производства или потребительские нужды.

Если отсутствуют сдерживающие факторы в виде быстрого насыщения рынка товарами или повышения производительности труда, это может спровоцировать инфляцию, что, мол, сейчас и происходит. Недаром на заседании Совета директоров Центробанка было заявлено, что "замедление роста экономики по сравнению с первым полугодием 2024 года в основном связано с нарастанием ограничений на стороне предложения, включая снижение доступности свободных производственных мощностей и трудовых ресурсов".

Все это вполне укладывается в экономические установки лихих 1990-х, как ни странно. Не стоит думать, что экономическая модель в стране с тех пор радикально изменилась, просто она была лишь несколько подкорректирована.

Ольга Беленькая указывает на другие аргументы ЦБ в пользу повышения ставки:

"Внутренний спрос поддерживается ростом кредитования и доходов населения и бизнеса, а также увеличением бюджетных расходов. Как и прежде, утверждается, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным";

"Безработица сохраняется на исторических минимумах. <…> Рост заработных плат продолжает опережать рост производительности труда";

"Завершение с 1 июля безадресной льготной ипотеки, рост ставок <…> привели к охлаждению розничного кредитования. Темпы роста корпоративного кредитования, напротив, остаются высокими из-за значимого вклада менее чувствительных к рыночным ставкам операций. В результате общий кредит в экономике по-прежнему растет высокими темпами".

В тандеме с МВФ?

По мнению экономиста Андрея Бунича, никаких объективных предпосылок для столь высокой банковской ставки нет.

"Текущая ставка, которой попросту душат экономику, просто не отражает реальность. Это рукотворный результат неправильных действий – ошибочных или целенаправленных, другой вопрос. Борьба с инфляцией вполне может вестись с помощью увеличения товарного предложения, особенно в товарах народного потребления, продовольствия. Мы по-прежнему проводим не суверенную финансовую политику, не создаем свой рынок капиталов. Мы все еще выполняем рекомендации МВФ, которые в мире уже давно практически никто не выполняет", – рассказал он amic.ru.

По словам экономиста, отсутствие самостоятельной финансовой системы является источником постоянных угроз для российской экономики:

"Не исключаю, что в стране имеются силы, заинтересованные в раскачке экономической ситуации, а также политической. Нам необходима реформа финансового сектора – изменить его структуру, приоритеты, институциональное наполнение. Эти действия дадут возможность стабилизировать положение в экономике, насытить рынок товарами и снять проблему с повышением ставки".

Примечательно, что решение ЦБ было принято после пресс-конференции главы Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфреда Каммера в штаб-квартире организации в Вашингтоне, заявившего, что "российская экономика наталкивается на ограничение мощности и перегревается".

Это дало повод некоторым экономистам заявить, что Центробанк РФ попросту выполняет рекомендации МВФ, который, мол, реализовывает политические указания (гласные и не очень) западных лидеров. В этом, например, уверен экономист, председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова Валентин Катасонов.

"Заявления руководства МВФ созвучны высказываниям Банка России, проводящего политику, которую иначе как удушением российской экономики не назовешь. Наш ЦБ тоже говорит о перегреве экономики и загрузке мощностей на 80%, хотя реальность не совпадает с этими утверждениями. На сайте Росстата говорится, что эта загрузка составляет только 60%. У ЦБ какая-то странная собственная статистика", – заявил он amic.ru.

Катасонов заметил, что аргумент о перегреве экономики можно было бы воспринять при полной загрузке мощностей:

"Скажем, в Советском Союзе была 100-процентная загрузка мощностей, которая была полной. Как может перегреться экономика при загрузке на 80%? Это попытка перепрограммировать наше сознание с помощью каких-то химер? Как бы то ни было, а мы видим, что МВФ и Банк России действуют в тандеме".

Требуется ужесточение?

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) на основе данных НИУ ВШЭ за сентябрь 2024-го указывают , что около 41% российских предприятий обрабатывающей промышленности не имеют возможности увеличить производство из-за слишком дорогих кредитов. После наращивания ставки до 21% к концу текущего года количество таких предприятий может достигнуть 50% "даже без дальнейшего повышения ключевой ставки (с учетом уже состоявшегося роста и запаздывающего "реагирования" на нее ставок по кредитам предприятиям)". Об этом говорится в материалах организации.

Кроме того, решение ЦБ имеет еще и политический аспект. Судя по результатам заседания совета директоров, успехи в борьбе с инфляцией откладываются минимум до первого полугодия 2026 года. Это при том, что президент РФ Владимир Путин в 2024 году минимум дважды требовал принять меры по ее сдерживанию: в феврале – на совещании по экономическим вопросам и в ходе аналогичного мероприятия в августе. Однако требования российского лидера в главном банковском учреждении, как видим, выполняются неспешно.

К тому же не стоит думать, что утвержденная базовая ставка на уровне 21% – это всерьез и надолго. В заявлении ЦБ говорится, что "требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания".

"Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", – в общем, выдыхать и адаптироваться пока рано.

Правда, Набиуллина подсластила пилюлю на пресс-конференции 25 октября, пообещав нейтральную ставку 7,5-8,5% в 2027 году. Существует ли опасность "неточности коммуникаций", имевшей место до октябрьского заседания, – главный банкир страны уточнять не стала.