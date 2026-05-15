Наиболее заметно сокращение охватов у каналов с аудиторией свыше 100 тысяч подписчиков

15 мая 2026, 15:23, ИА Амител

Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Рынок рекламы в Telegram продолжает оставаться нестабильным: несмотря на рост показателей, они не достигли прежних уровней. Массовых закрытий каналов не наблюдается, но количество рекламных интеграций сократилось, сообщил "Газете.ru" Дмитрий Алимов, соучредитель компании Digital.

По словам Алимова, рекламодатели использовали два основных способа продвижения: через кабинет мессенджера и через инфлюенсеров. Оба эти метода пострадали из-за двух ключевых факторов.

«С середины марта охват аудитории уменьшился примерно на 10–15%. Замедление работы Telegram негативно сказалось на потреблении контента и охвате», — отметил он.

Изменения в законодательстве также оказали влияние на рынок. До введения ограничений и объявления позиции Роскомнадзора о соответствии рекламы требованиям, доля маркированных постов в некоторых каналах достигала 50%. Сейчас этот показатель снизился до 38%.

«Доходы Telegram-каналов уменьшились, но часть из них привлекает аудиторию в мессенджер "Макс". К концу года это может частично компенсировать потери», — сказал эксперт.

Алимов подчеркнул, что рынок рекламы в Telegram сильно зависит от государственного регулирования, что затрудняет долгосрочное прогнозирование.

Несмотря на снижение охватов, Telegram остается эффективной площадкой для рекламодателей. Показатели вовлеченности аудитории остались на прежнем уровне. Средний ER (просмотры постов по отношению к числу подписчиков) и средний ERR (взаимодействие с постами по отношению к просмотрам) не изменились, что свидетельствует о продолжении потребления и взаимодействия с контентом, хотя и в меньшем объеме.

Эксперт предполагает, что до конца года значительных изменений в объеме рекламных размещений в Telegram не произойдет, но это будет зависеть от законодательных изменений.

Алимов рекомендует рассматривать ситуацию комплексно, так как проблемы Telegram затрагивают и другие платформы, такие как YouTube, который также сталкивается с замедлением и законодательными ограничениями.