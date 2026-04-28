Эксперт назвал главную причину, почему Telegram не сможет обойти блокировку в России

Константин Сестричкин заявил, что у мессенджера нет ресурсов для соперничества с государственной инфраструктурой

28 апреля 2026, 11:33, ИА Амител

У Telegram нет ресурсов и возможностей, чтобы создать способ обхода блокировки, которому не смогли бы противостоять в России. Такое мнение в беседе с "Газетой.ру" выразил специалист по информационным технологиям Константин Сестричкин.

По его словам, создатель мессенджера может встроить в продукт любые решения — те же прокси-технологии существовали еще до блокировок. Но эффективность от этого нулевая.

«Это битва в разных плоскостях, и у мессенджера просто нет ресурсов, которые могли бы быть сравнимы с сетевой инфраструктурой целой страны», — заявил эксперт.

Он привел простую аналогию: если представить доступ к сообщениям как проветривание квартиры, то создатели Telegram могут открыть окно в соседней комнате, а регуляторы — залить весь дом бетоном.

Сейчас государство пытается решать вопросы с помощью ТСПУ и фильтрации трафика, чтобы найти устраивающее всех решение. Однако любые попытки цифрового сопротивления или создания "неубиваемых" обходов, по мнению Сестричкина, приведут к жесткому ответу.

«Если у государства не останется возможности фильтровать трафик, всегда останется главный рубильник — перевод российского интернета в его северокорейскую версию или под аналог великого китайского файрволла», — предупреждает он.

Единственный теоретический способ обойти глобальную блокировку — спутниковый интернет. Но и этот сценарий маловероятен: в России при желании могут глушить спутники, а Илон Маск заявил, что до окончания конфликта с Украиной россияне спутниковый интернет не получат.

«А после окончания, полагаю, у государства уже и не будет необходимости ограничивать доступ во всемирный интернет», — добавил эксперт.

«Telegram может соперничать с блокировками только до тех пор, пока российские власти позволяют это. На примере Ирана мы видим, что в экзистенциально важных моментах проще вовсе отключить интернет, чем разбираться с "неубиваемыми" лазейками», — констатирует Сестричкин.

При этом он отметил, что в России готовы ослаблять блокировки, если движение к компромиссу будет с обеих сторон.

Напомним, жесткие блокировки Telegram начались 10 апреля. Он полностью перестал работать в России. По данным сайта detector404.ru, доля неудачных запросов к мессенджеру достигла 100%.