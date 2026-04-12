Дуров призвал россиян обновить Telegram, чтобы "оставаться на связи, несмотря на запрет"

По словам бизнесмена, благодаря "цифровому сопротивлению" мессенджер стабильно используют в России

12 апреля 2026, 07:30, ИА Амител

Фото: официальный телеграм-канал Павла Дурова / t.me/durov
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил об обновлении протокола мессенджера "по противодействию цензуре".

«Пользователям в России рекомендуется обновить свои приложения, чтобы оставаться на связи, несмотря на запрет», — написал он в своем Telegram-канале.

Дуров также посоветовал россиянам заранее запастись несколькими VPN/прокси, помочь друзьям и родственникам сделать то же самое и избегать использования российских приложений при подключении к VPN — по его словам, они могут "сообщить о вашем VPN властям для блокировки".

Предприниматель добавил, что многие люди уже воспользовались этими рекомендациями. «Благодаря этому цифровому сопротивлению использование Telegram в России оставалось стабильным на протяжении последней недели, несмотря на полный запрет», — отметил он.

Ранее Павел Дуров заявил, что попытки заблокировать Telegram вызвали сбои в работе российских банков. 

Комментарии 5

гость

13:09:19 12-04-2026

до последнего цепляется за кошельки россиян
полно связи и без телеграм

Гость

15:48:01 12-04-2026

гость (13:09:19 12-04-2026) до последнего цепляется за кошельки россиянполно связи и... Сколько телеграм вынул из твоего кошелька? "полно связи и без телеграм" - назови несколько.

Гость

17:31:33 12-04-2026

гость (13:09:19 12-04-2026)
Тебя кто-то заставляет там покупать? Иди в другие средства связи. А я буду проплачивать нужные мне развлекалки! Это мои деньги! Куда хочу, туда и трачу.

dok_СФ

17:46:58 12-04-2026

К сожалению Дуров сдал себя, возможно во Франции..

Гость

21:49:19 12-04-2026

До телеги всех блокировали очень формально, почему тут такой напор?

