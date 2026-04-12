Дуров призвал россиян обновить Telegram, чтобы "оставаться на связи, несмотря на запрет"

По словам бизнесмена, благодаря "цифровому сопротивлению" мессенджер стабильно используют в России

12 апреля 2026, 07:30, ИА Амител

Фото: официальный телеграм-канал Павла Дурова / t.me/durov

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил об обновлении протокола мессенджера "по противодействию цензуре".

«Пользователям в России рекомендуется обновить свои приложения, чтобы оставаться на связи, несмотря на запрет», — написал он в своем Telegram-канале.

Дуров также посоветовал россиянам заранее запастись несколькими VPN/прокси, помочь друзьям и родственникам сделать то же самое и избегать использования российских приложений при подключении к VPN — по его словам, они могут "сообщить о вашем VPN властям для блокировки".

Предприниматель добавил, что многие люди уже воспользовались этими рекомендациями. «Благодаря этому цифровому сопротивлению использование Telegram в России оставалось стабильным на протяжении последней недели, несмотря на полный запрет», — отметил он.

Ранее Павел Дуров заявил, что попытки заблокировать Telegram вызвали сбои в работе российских банков.