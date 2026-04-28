Усиление модерации стало возможным благодаря усовершенствованию алгоритмов автоматического обнаружения нарушений

28 апреля 2026, 15:30, ИА Амител

Telegram / amic.ru

27 апреля Telegram принял беспрецедентные меры по регулированию контента. Платформа заблокировала более 100 тысяч сообществ, что стало рекордом с середины месяца, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные, предоставленные мессенджером.

«В понедельник закрыли 105 491 группу и канал. В предыдущий раз количество заблокированных сообществ за сутки превысило 100 тысяч 16 апреля, когда удалено было 104 437 групп и каналов», — отмечает издание.

С начала апреля Telegram удалил 2 364 967 сообществ. Из них 14 357 были связаны с террористической активностью.

За предыдущий год платформа заблокировала 13 705 073 сообщества, включая 64 933, которые были связаны с терроризмом.

Система модерации Telegram действует с 2015 года. Она основывается на обращениях пользователей и анализе данных с использованием искусственного интеллекта. В начале 2024 года функционал системы был обновлен.

