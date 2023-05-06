Около 20 человек пострадали при обрушении карусели в российском городе
Большая часть из них – дети
06 мая 2023, 21:12, ИА Амител
Кадр из видео: соцсети
Карусель обрушилась в парке в Оренбурге, пострадали около 20 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на областное УМВД.
В Минздраве региона сообщили, что раненых, большинство из которых дети, передали медикам. Госпитализированы 15 человек, трое находятся в тяжёлом состоянии.
Предварительно сообщается, что погибших нет.
Агентство, ссылаясь на данные из открытых источников, отмечает, что карусель в парке установили недавно.
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