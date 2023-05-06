Около 20 человек пострадали при обрушении карусели в российском городе

Большая часть из них – дети

06 мая 2023, 21:12, ИА Амител

Кадр из видео: соцсети

Карусель обрушилась в парке в Оренбурге, пострадали около 20 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на областное УМВД.

В Минздраве региона сообщили, что раненых, большинство из которых дети, передали медикам. Госпитализированы 15 человек, трое находятся в тяжёлом состоянии.

Предварительно сообщается, что погибших нет.

Агентство, ссылаясь на данные из открытых источников, отмечает, что карусель в парке установили недавно.