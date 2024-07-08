Российские борцы отказались от участия в Олимпийский играх

МОК допустил до соревнований только 10 из 16 спортсменов

08 июля 2024, 10:15, ИА Амител

Борьба / Источник фото: unsplash.com

Сборная РФ по борьбе в полном составе отказалась от участия в Олимпиаде в Париже, заявили в Федерации спортивной борьбы России.

Там отметили, что в середине июня Международный олимпийский комитет вместо 16 российских борцов допустил до Игр только 10 атлетов. При этом шестеро из них – "далеко не лидеры сборной России".

"Мы не принимаем неспортивный принцип отбора, которым руководствовался Международный олимпийский комитет, формируя список допущенных атлетов, цель которого – подорвать принцип единства нашей команды", – заявили в ФСБР.

Летние Олимпийские игры 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Ранее от участия в них также отказались российские дзюдоисты.