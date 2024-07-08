Российские борцы отказались от участия в Олимпийский играх
МОК допустил до соревнований только 10 из 16 спортсменов
08 июля 2024, 10:15, ИА Амител
Сборная РФ по борьбе в полном составе отказалась от участия в Олимпиаде в Париже, заявили в Федерации спортивной борьбы России.
Там отметили, что в середине июня Международный олимпийский комитет вместо 16 российских борцов допустил до Игр только 10 атлетов. При этом шестеро из них – "далеко не лидеры сборной России".
"Мы не принимаем неспортивный принцип отбора, которым руководствовался Международный олимпийский комитет, формируя список допущенных атлетов, цель которого – подорвать принцип единства нашей команды", – заявили в ФСБР.
Летние Олимпийские игры 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Ранее от участия в них также отказались российские дзюдоисты.
10:19:13 08-07-2024
Мужики. Есть у нас и такие
10:26:59 08-07-2024
Молодцы ! Ехать туда, когда тебе плюнули в лицо ? Правильно сделали что отказались. А вот к тем кто все-таки поедет от других видов спорта уважения никакого не будет, как бы они не выступили.
10:46:25 08-07-2024
молодцы, правильное решение!
10:47:40 08-07-2024
А причины недопуска шестерых озвучте
10:58:00 08-07-2024
Гость (10:47:40 08-07-2024) А причины недопуска шестерых озвучте ... А пройди по ссылке и переадресуй свой вопрос МОКу.
11:32:18 08-07-2024
Гость (10:47:40 08-07-2024) А причины недопуска шестерых озвучте ... по факту ведущие не вошли.
выдавили.
12:39:40 08-07-2024
Поддерживаю!