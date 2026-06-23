18-летний молодой человек утонул в Бие

Водолазы извлекли тело из воды

23 июня 2026, 20:31, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Бийске молодой человек утонул в реке Бие, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«На телефон 112 поступило тревожное сообщение от очевидца: в районе торгово-развлекательного центра, вне оборудованной пляжной зоны, юноша 2008 года рождения зашел в воду и утонул. Водолазами Бийской службы спасения тело погибшего было извлечено из воды», — говорится в сообщении.

ГУ МЧС России по краю призвало жителей Алтая купаться только на официальных пляжах, не заходить в воду там, где выставлены запрещающие знаки, не оставлять детей и подростков без присмотра у воды, а также никогда не купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Республике Алтай в реке Лебедь утонула 40-летняя женщина.