18-летний молодой человек утонул в Бие
Водолазы извлекли тело из воды
23 июня 2026, 20:31, ИА Амител
В Бийске молодой человек утонул в реке Бие, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
«На телефон 112 поступило тревожное сообщение от очевидца: в районе торгово-развлекательного центра, вне оборудованной пляжной зоны, юноша 2008 года рождения зашел в воду и утонул. Водолазами Бийской службы спасения тело погибшего было извлечено из воды», — говорится в сообщении.
ГУ МЧС России по краю призвало жителей Алтая купаться только на официальных пляжах, не заходить в воду там, где выставлены запрещающие знаки, не оставлять детей и подростков без присмотра у воды, а также никогда не купаться в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее в Республике Алтай в реке Лебедь утонула 40-летняя женщина.
22:53:38 23-06-2026
как правило купаются 80 проц. ПЬЯНЫЕ в жару, видел как компания дети родители мужики выпили пиыва по 2 кружки потом по 3 рюмки водки, и конечно же пошли купаться, мамки спокойно что-то жрали и больали и не обращали внимания вообще на то, что творится на воде. а с 3мя мудиками пьяными пошли купаться 7 детей! (там у каждого по 2-3 реенка было в этой тусе) и так себя ведет 80 проц. отдыхающих
07:46:11 24-06-2026
Гость (22:53:38 23-06-2026) там у каждого по 2-3 реенка было ... еще нарожают
08:37:32 24-06-2026
естественный отбор. всегда тонули. куда деваться. а чем больше запрещают купаться и заставляют на платные пляжи идти, тем хуже. А у народа денег всеравно нет.
08:52:51 24-06-2026
Гость (08:37:32 24-06-2026) естественный отбор. всегда тонули. куда деваться. а чем боль... инстинкт самосохранения должен быть, хотя... говорят, если нарожать много детей, он изрядно ослабевает)
12:00:08 24-06-2026
Гость (08:37:32 24-06-2026) естественный отбор. всегда тонули. куда деваться. а чем боль...
вот только не надо про денег нет, жадные до ужаса, вот и все
09:14:40 24-06-2026
Жаль, не дожил до победы.
10:33:40 24-06-2026
Гость (09:14:40 24-06-2026) Жаль, не дожил до победы....
Кто знает, возможно избежал следующей мобилизации и мучительной смерти от ядерного взрыва
12:56:36 24-06-2026
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