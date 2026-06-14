Решил переплыть. На озере Ая в Алтайском крае утонул 20-летний парень

Идут поиски тела погибшего

14 июня 2026, 22:31, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском районе проводится проверка по факту гибели 20-летнего парня на озере Ая, сообщает СУ СК по региону.

Как рассказали в краевом МЧС, молодой человек, отдыхая с друзьями на берегу за пределами официального пляжа, со стороны леса, решил переплыть озеро, нырнул в воду и скрылся из виду.

«Силами полиции и волонтеров организованы поисковые мероприятия по береговой линии, в дальнейшем к поиску будут привлечены водолазы», — говорится в сообщении.

СК проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ — "Причинение смерти по неосторожности".