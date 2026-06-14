Решил переплыть. На озере Ая в Алтайском крае утонул 20-летний парень
Идут поиски тела погибшего
14 июня 2026, 22:31, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Алтайском районе проводится проверка по факту гибели 20-летнего парня на озере Ая, сообщает СУ СК по региону.
Как рассказали в краевом МЧС, молодой человек, отдыхая с друзьями на берегу за пределами официального пляжа, со стороны леса, решил переплыть озеро, нырнул в воду и скрылся из виду.
«Силами полиции и волонтеров организованы поисковые мероприятия по береговой линии, в дальнейшем к поиску будут привлечены водолазы», — говорится в сообщении.
СК проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ — "Причинение смерти по неосторожности".
22:51:47 14-06-2026
Сколько их уже таких страшно представить
09:13:31 15-06-2026
Гость (22:51:47 14-06-2026) Сколько их уже таких страшно представить ...
Чем их больше, тем их меньше
04:07:07 15-06-2026
Никаких там поисков нет и волонтеров тоже!была до 23:00 на пляже .Поиски только начнутся в понедельник,когда приедут водолазы!
05:52:09 15-06-2026
А там есть официальный пляж? Насколько я знаю, там только частные пляжи.
10:34:14 15-06-2026
Буревестник (05:52:09 15-06-2026) А там есть официальный пляж? Насколько я знаю, там только ча... Частные тоже д.б. официальными, т.е.разрешенными.
09:11:43 15-06-2026
печально когда маленькие дети умирают, а это здоровый лось, решивший судьбу подёргать.
соболезнования, конечно, но естественный отбор не дремлет
14:15:19 15-06-2026
Трагати (09:11:43 15-06-2026) печально когда маленькие дети умирают, а это здоровый лось, ... там они все пьяные , какая судьба... или это тоже типа судьба?!
09:52:09 15-06-2026
Даже если решил переплыть все озеро и скрылся сразу как нырнул искать нужно было рядом
14:55:50 15-06-2026
Переплывал Аю,Ковш,Лесной пруд, Днепр возле Запорожья. В детстве ударился головой о дно и больше не ныряю головой вниз.