"Ситуация не самая радужная". Вырастут ли цены на бензин на алтайских АЗС в ноябре?
По словам Юрия Матвейко, сильного скачка цен на бензин в конце года не должно случиться
23 октября 2024, 09:15, Антон Дегтярев
В Барнауле и во всем Алтайском крае сейчас медленно, но верно растет стоимость бензина. В ближайшее время она, вероятно, продолжит увеличиваться – правда, не слишком сильно. А вот цены на зимнее дизельное топливо могут неприятно удивить жителей региона. Однако раньше времени расстраиваться не стоит, ведь возможности для "отката" ценника назад тоже есть. Об этом amic.ru рассказал вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко.
"Ожидаемого снижения цен не случилось"
По словам Матвейко, рост цен на бензин начался еще 3-3,5 месяца назад. И по сравнению с маем – июнем стоимость нефтепродуктов серьезно выросла. Эксперты ожидали, что оптовые и биржевые цены в конце сентября – начале октября пойдут вниз, однако этого не случилось, отметил Матвейко.
"Сейчас, когда выйдет на рынок дизельное зимнее топливо, цена на него по сравнению с летом может значительно вырасти. Оно в ноябре будет стоить на несколько рублей дороже летнего, но цифры называть я бы не стал. То, что рынок не очень стабилен и ожидаемого снижения цены на бирже не случилось, – это факт. Как будет дальше, сложно судить. Но все мы уже видим, что в бюджете заложен рост тарифов. Кроме того, мы наблюдаем повышение стоимости акцизов на нефтепродукты. Аналогичная ситуация и с налогами. Поэтому ситуация не самая радужная", – отметил Матвейко.
Серьезное повышение ценника на "дизель" ждет, скорее, частные АЗС, где стоимость значительно выше, чем на заправках крупных нефтяных компаний. Крупные АЗС могут с помощью демпфера от государства (система, позволяющая контролировать стоимость топлива внутри страны, несмотря на спрос) и за счет других источников нивелировать свои потери. А вот частным АЗС все это недоступно. Поэтому то же дизельное топливо на АЗС нефтяных компаний зимой будет стоить значительно дешевле, чем на независимых АЗС. И это говорит о том, что рынок нестабилен и цены не снижаются, пояснил Матвейко.
Правда, давать точные прогнозы сейчас сложно – нет информации по экспорту бензина и дизельного топлива, а также данных о ремонтах на крупных нефтеперерабатывающих заводах, объяснил эксперт.
"Алтайский край уже стабильно находится в числе трех регионов с самыми низкими ценами на нефтепродукты. Ситуация в разных регионах разная. Но все равно сейчас цены растут на АЗС в рамках инфляции, которая у нас публикуется Росстатом. Поэтому если будет инфляция 7-8%, то и розничные цены на АЗС будут не выше этих параметров", – отметил Матвейко.
А снизиться цены не могут?
По его словам, ситуация вполне может быть и позитивной. Дефицита топлива сейчас не наблюдается, и спад летней туристической активности (а вместе с ней уменьшение поездок и потребления бензина), может, наоборот, привести к тому, что с увеличением нефтепродуктов цены на бирже и на оптовом рынке "немного откатятся назад".
"Думаю, в ноябре это может случиться. У частных АЗС надежда только на это, чтобы стабилизировать цены. Мы видим, что цены меняются как в ту, так и в другую сторону. Биржа для того и существует. Если больше предложения – цены падают. Есть дефицит – цены растут. Мне кажется, серьезного роста нам не надо ждать. С бензином все будет более или менее понятно и стабильно, "дизель" может заметно подорожать на частных АЗС. Но есть требование торговать в рамках инфляции, и сейчас точно по ценам никто ничего не скажет", – сказал Матвейко.
Почему начали говорить о росте цен на бензин?
Портал Life.ru со ссылкой на департамент стратегических исследований Total Research написал о возможном росте цен на бензин в России с 1 ноября. Издание сообщило, что стоимость топлива может вырасти, но останется в пределах допустимых значений.
По словам специалиста департамента стратегических исследований Total Research Николая Вавилова, розничные цены на АЗС начали расти с начала октября 2024 года. Среди причин – снижение предложения на рынке, сезонное подорожание и экспортные поставки топлива за рубеж.
В ноябре цена на самую популярную марку "горючки" АИ-92 должна начинаться с отметки 54 рубля за литр, АИ-95 – с 59 рублей за литр, а дизельное топливо – с 66 рублей 50 копеек. Тем самым к 1 ноября цены на бензин и дизель вырастут в пределах 0,5% от текущих значений. И чтобы получить цену на конец ноября, нужно прибавить 1,5% к нынешней стоимости. Однако он добавил, что предсказать цены невозможно из-за высокой волатильности рынка и влияния множества внешних факторов.
При этом в разных регионах разброс розничных цен на АЗС может достигать 5%. Это связано с различием условий доступности логистических цепей поставок и удаленностью нефтеперерабатывающих заводов.
В августе 2024 года amic.ru писал, что за год цена на бензин в Алтайском крае выросла на 5,7%, а на дизельное топливо – на 11%.
09:18:33 23-10-2024
Жулики
09:19:57 23-10-2024
А причем здесь Ю.Матвейко? Он влияет на указанную динамику цен???
09:20:09 23-10-2024
Спрос есть, значит цена будет искать точку равновесия. Если сделать литр бензина сотку, ведь все равно будут заправляться. И по триста наверное будут. Так и найдется равновесная цена, после которой станет понятно, что дальше повышать невыгодно
09:20:57 23-10-2024
Вырастут
09:22:37 23-10-2024
"сильного скачка цен на бензин в конце года не должно случиться" - но он случится обязательно....
11:22:32 23-10-2024
Гость (09:22:37 23-10-2024) "сильного скачка цен на бензин в конце года не должно случит... растут медленно, но верно растет стоимость бензина
09:25:25 23-10-2024
"Вырастут ли цены на бензин на алтайских АЗС в ноябре?"----- Они и в октябре росли, чем ноябрь хуже?
09:37:07 23-10-2024
По соотношению доходов и расходов уже буквально за ВСЁ платим больше, чем в "выгнивающей и вымерзающей гейропе"!
09:39:23 23-10-2024
Это ещё хорошо, что санкции нам на пользу. Но как видно западные партнёры продолжают свои мелкие пакости.
Благо в России рекордный рост доходов и граждане этого подорожания даже не почувствуют
10:02:29 23-10-2024
"Ситуация не самая радужная" --- да и в целом обстановка в мире не очень
11:07:18 23-10-2024
Гость (10:02:29 23-10-2024) "Ситуация не самая радужная" --- да и в целом обстановка в м... Интересно, что про обстановку в мире только на Яндекс.Дзене пишут
10:07:33 23-10-2024
Душегубы
10:09:18 23-10-2024
А причем здесь Ю.Матвейко? Он влияет на указанную динамику цен???,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Матвейко как Жириновский-всё знает только повлиять не может. Юра, и чО толку от твоих прогнозов? Просто поболтать за жисть,за бензин.
10:12:27 23-10-2024
Цены сами по себе не растут. Ими управляют люди. Конкретные.
10:30:28 23-10-2024
У нас по закону "радужные" ситуации запретили.
12:56:34 23-10-2024
Вслед за бензином подорожает всё. Разгон гиперинфляции начался.
14:53:45 23-10-2024
Стабильность
23:18:15 23-10-2024
Повозмущались? Расходимся)