По словам Юрия Матвейко, сильного скачка цен на бензин в конце года не должно случиться

23 октября 2024, 09:15, Антон Дегтярев

Заправка в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле и во всем Алтайском крае сейчас медленно, но верно растет стоимость бензина. В ближайшее время она, вероятно, продолжит увеличиваться – правда, не слишком сильно. А вот цены на зимнее дизельное топливо могут неприятно удивить жителей региона. Однако раньше времени расстраиваться не стоит, ведь возможности для "отката" ценника назад тоже есть. Об этом amic.ru рассказал вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко.

"Ожидаемого снижения цен не случилось"

По словам Матвейко, рост цен на бензин начался еще 3-3,5 месяца назад. И по сравнению с маем – июнем стоимость нефтепродуктов серьезно выросла. Эксперты ожидали, что оптовые и биржевые цены в конце сентября – начале октября пойдут вниз, однако этого не случилось, отметил Матвейко.

"Сейчас, когда выйдет на рынок дизельное зимнее топливо, цена на него по сравнению с летом может значительно вырасти. Оно в ноябре будет стоить на несколько рублей дороже летнего, но цифры называть я бы не стал. То, что рынок не очень стабилен и ожидаемого снижения цены на бирже не случилось, – это факт. Как будет дальше, сложно судить. Но все мы уже видим, что в бюджете заложен рост тарифов. Кроме того, мы наблюдаем повышение стоимости акцизов на нефтепродукты. Аналогичная ситуация и с налогами. Поэтому ситуация не самая радужная", – отметил Матвейко.

Машины в Барнауле / Фото: amic.ru

Серьезное повышение ценника на "дизель" ждет, скорее, частные АЗС, где стоимость значительно выше, чем на заправках крупных нефтяных компаний. Крупные АЗС могут с помощью демпфера от государства (система, позволяющая контролировать стоимость топлива внутри страны, несмотря на спрос) и за счет других источников нивелировать свои потери. А вот частным АЗС все это недоступно. Поэтому то же дизельное топливо на АЗС нефтяных компаний зимой будет стоить значительно дешевле, чем на независимых АЗС. И это говорит о том, что рынок нестабилен и цены не снижаются, пояснил Матвейко.

Правда, давать точные прогнозы сейчас сложно – нет информации по экспорту бензина и дизельного топлива, а также данных о ремонтах на крупных нефтеперерабатывающих заводах, объяснил эксперт.

"Алтайский край уже стабильно находится в числе трех регионов с самыми низкими ценами на нефтепродукты. Ситуация в разных регионах разная. Но все равно сейчас цены растут на АЗС в рамках инфляции, которая у нас публикуется Росстатом. Поэтому если будет инфляция 7-8%, то и розничные цены на АЗС будут не выше этих параметров", – отметил Матвейко.

Юрий Матвейко / Фото: amic.ru

А снизиться цены не могут?

По его словам, ситуация вполне может быть и позитивной. Дефицита топлива сейчас не наблюдается, и спад летней туристической активности (а вместе с ней уменьшение поездок и потребления бензина), может, наоборот, привести к тому, что с увеличением нефтепродуктов цены на бирже и на оптовом рынке "немного откатятся назад".

"Думаю, в ноябре это может случиться. У частных АЗС надежда только на это, чтобы стабилизировать цены. Мы видим, что цены меняются как в ту, так и в другую сторону. Биржа для того и существует. Если больше предложения – цены падают. Есть дефицит – цены растут. Мне кажется, серьезного роста нам не надо ждать. С бензином все будет более или менее понятно и стабильно, "дизель" может заметно подорожать на частных АЗС. Но есть требование торговать в рамках инфляции, и сейчас точно по ценам никто ничего не скажет", – сказал Матвейко.

Заправочная станция / Фото: amic.ru

Почему начали говорить о росте цен на бензин?

Портал Life.ru со ссылкой на департамент стратегических исследований Total Research написал о возможном росте цен на бензин в России с 1 ноября. Издание сообщило, что стоимость топлива может вырасти, но останется в пределах допустимых значений.

По словам специалиста департамента стратегических исследований Total Research Николая Вавилова, розничные цены на АЗС начали расти с начала октября 2024 года. Среди причин – снижение предложения на рынке, сезонное подорожание и экспортные поставки топлива за рубеж.

В ноябре цена на самую популярную марку "горючки" АИ-92 должна начинаться с отметки 54 рубля за литр, АИ-95 – с 59 рублей за литр, а дизельное топливо – с 66 рублей 50 копеек. Тем самым к 1 ноября цены на бензин и дизель вырастут в пределах 0,5% от текущих значений. И чтобы получить цену на конец ноября, нужно прибавить 1,5% к нынешней стоимости. Однако он добавил, что предсказать цены невозможно из-за высокой волатильности рынка и влияния множества внешних факторов.

При этом в разных регионах разброс розничных цен на АЗС может достигать 5%. Это связано с различием условий доступности логистических цепей поставок и удаленностью нефтеперерабатывающих заводов.

В августе 2024 года amic.ru писал, что за год цена на бензин в Алтайском крае выросла на 5,7%, а на дизельное топливо – на 11%.