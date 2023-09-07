От тёрок к лодкам. Как в Барнауле замещают производство товаров для активного отдыха

Предприятие, которое "раскрутилось" на ледобурах, сегодня выпускает самую разную продукцию для охоты и рыбалки

07 сентября 2023, 06:29, ИА Амител

Фото: vk.com/tonargroup

За первую половину 2023 года в Алтайском крае на 26,5% вырос объем производства готовых металлоизделий. Региональный Минпром отдельно отметил вклад в это достижение барнаульской компании "ТОНАР", которая изготавливает товары для туризма, охоты и рыбалки.

О том, как удалось добиться роста производства и что мешает дальнейшему развитию, поговорили с заместителем директора компании Вячеславом Крымовым. Он рассказал, что бизнес начинался с капканов и тёрок, а успех предприятию принесли ледобуры.

Пробурили путь

Компания "ТОНАР" работает в Барнауле уже 35 лет. Появившийся в 1988 году кооператив занимался производством самых разных изделий из металла и пластика: дверных задвижек, тёрок, конфетниц, охотничьих капканов.

Кстати, название предприятия – это сокращение от "ТОвары НАРоду". Так основатель бизнеса Александр Сердюков хотел подчеркнуть разнообразие товаров.

Большой шаг вперед случился в 1999-м, когда на "ТОНАРе" запустили серийное производство ледобуров. Инструмент, без которого не обходится ни одна зимняя рыбалка, пользовался огромным спросом. За свою историю предприятие произвело уже больше пяти миллионов изделий.

Ледобуры и сейчас остаются "якорным" продуктом предприятия, но с тех пор ассортимент значительно расширился, подчеркивает Крымов.

"Нужно понимать, что ледобур – товар сезонный, поэтому компания постепенно расширяла ассортимент, добавляя изделия круглогодичного спроса. Так, если в 2010 году ледобуры в объеме производства занимали 80%, то на данный момент – всего 40%", – рассказывает заместитель директора.Сегодня на предприятии производят самые разные товары для активного отдыха, вплоть до лодок и походной мебели.

Фото: vk.com/tonargroup

Время роста

В июле, комментируя производственные показатели компании, Вячеслав Крымов выделил два основных фактора роста. Во-первых, активный отдых становится все популярнее. А во-вторых, с рынка ушли многие иностранные производители.

"Несмотря на то, что продажи нашей продукции в страны дальнего зарубежья упали, объем продаж полностью заместился реализацией продукции внутри страны. Так, если брать производство товаров народного потребления для активного отдыха – это направление в прошлом году показало серьезный рост. Скажу больше, сейчас мы модернизируем производство, подбираем оборудование для расширения этого направления, чтобы заместить ушедшие с рынка иностранные компании", – рассказывал замдиректора.

"У молодежи другие приоритеты"

Но расширение производства происходит не так легко и быстро, как хотелось бы, признал Крымов. По его словам, компания развивалась бы активнее, если бы не дефицит кадров.

"У нас швейный участок был всегда – для тех же ледобуров, мангалов и лодок нужны были чехлы и транспортировочные сумки. Но с 2018 года компания начала развивать швейных цех как отдельное направление – выпускаем спальные мешки, костюмы для рыболовов и охотников и т.д. За три последних года производство расширилось в четыре раза. И на этом останавливаться не собираемся. Однако остро не хватает кадров", – пояснил замдиректора. Фото: vk.com/tonargroup

По его словам, компания в сотрудничестве с одной из частных школ запустила трехмесячный курс подготовки швей, чтобы затем трудоустраивать выпускников к себе. Также барнаульское предприятие тесно работает с колледжами, техникумами и вузами. Многие из тех, кто приходит в "ТОНАР" на практику, остаются здесь работать. Но и этих усилий недостаточно, чтобы значительно увеличить объемы производства, считает Крымов.

"Острый дефицит кадров в промышленности сейчас наблюдается везде. Если в советское время работать на заводе было престижно, то сейчас, увы, у молодежи другие приоритеты", – заключает замдиректора.Но и в этих условиях компания нашла выход из положения: например, предприятие активно подает заявки на трудоустройство мигрантов, чтобы восполнить дефицит.